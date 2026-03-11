WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar - Son Dakika
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar

WhatsApp\'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar
11.03.2026 14:14  Güncelleme: 14:16
WhatsApp\'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar
WhatsApp'ın "WhatsApp Plus" adıyla ücretli abonelik sistemi üzerinde çalıştığı iddia edildi; uygulama ücretsiz kalmaya devam edecek olsa da bazı özelliklerin yalnızca ücretli kullanıcılara sunulabileceği haberinin ardından milyonlarca kullanıcı üzülecek.

Son yıllarda mesajlaşma uygulamaları başta olmak üzere birçok dijital platformda ücretli üyelik sistemleri giderek yaygınlaşıyor. Kullanıcılara daha fazla özellik ve ayrıcalık sunan bu sistemlerde, "premium" üyelik modeliyle uygulamaların gelişmiş özelliklerine erişim sağlanabiliyor.

MİLYONLARI ÜZECEK HABER

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ın da benzer bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Uzun yıllardır tamamen ücretsiz olarak kullanılan WhatsApp'ın, "WhatsApp Plus" adıyla yeni bir ücretli abonelik seçeneği sunmayı planladığı belirtiliyor.

EK ÖZELLİKLER DE SUNACAK

Bu yeni sistemin mevcut ücretsiz uygulamanın yanında ek özellikler sunan bir versiyon olarak kullanıcılara sunulması bekleniyor. WhatsApp'ın temel kullanımının ise ücretsiz şekilde devam edeceği ifade ediliyor.

Yeni abonelik sistemiyle birlikte uygulamaya daha fazla kişiselleştirme özelliği eklenmesi planlanıyor. Kullanıcıların uygulama simgesini değiştirebilmesi, farklı renk seçenekleri ve özel zil sesleri gibi özelliklerin ücretli paket kapsamında sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca ücretsiz versiyonda en fazla üç sohbet sabitlenebilirken, WhatsApp Plus ile birlikte sabitlenebilecek sohbet sayısının artırılması bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ücretli abonelik paketinde özel çıkartmalar ve bazı ek özelliklerin de yer alabileceği konuşuluyor. Ancak WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'dan bu sistemle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen Meta'nın son dönemde uygulamalarına eklediği ücretli özelliklerin, WhatsApp için planlanan abonelik modelinin habercisi olabileceği değerlendiriliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Haan Haan:
    Satıldığı zaman alan firma "WhatsApp sonsuza dek ücretsiz olacak" diye reklam yapıyorlardı ne oldu şimdi ? 0 0 Yanıtla
    Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Hala ücretsiz olacak derler ama şu şu şu özellikleri kullanmak istiyorsanız ücret ödemeniz gerekecek diyecekler. 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
