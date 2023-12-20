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Xiaomi, HyperOS güncellemesini Xiaomi 13 kullanıcılarına sunuyor - Son Dakika
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Xiaomi, HyperOS güncellemesini Xiaomi 13 kullanıcılarına sunuyor

Xiaomi, HyperOS güncellemesini çok beklenen akıllı telefonlarına sunmaya başladı. Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 paketi, sistem optimizasyonunda ve genel kullanıcı deneyiminde önemli iyileştirmeler vadediyor. Güncelleme aynı zamanda cihazlar arası senkronizasyonu kolaylaştırarak akıllı telefonlar, saatler ve ev aletleri arasında sorunsuz bir bağlantı sunuyor.

Xiaomi, HyperOS güncellemesini Xiaomi 13 kullanıcılarına sunuyor
20.12.2023 - 09:13,
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Xiaomi, HyperOS güncellemesini çok beklenen akıllı telefonlarına sunmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde 2024 yılı için dağıtım takivimi paylaşan şirket, şimdi de amiral gemisi Xiaomi 13 için HyperOS güncellemesi gönderiyor.

Xiaomi 13 kullanıcıları HyperOS alıyor

Android 14 tabanlı gelen HyperOS 1.0 paketi, sistem optimizasyonunda ve genel kullanıcı deneyiminde önemli iyileştirmeler vadediyor. Xiaomi'ye göre güncelleme, gelişmiş yönetim motoru sayesinde daha az bellek kapasitesine ihtiyaç duyuyor. Ayrıca bellek konusunda kararlılığı da artırmayı amaçlıyor.

Xiaomi, HyperOS güncellemesini Xiaomi 13 kullanıcılarına sunuyor

Xiaomiui'da yer alan habere göre, Xiaomi 13 için HyperOS dağıtım süreci başladı. HyperOS güncellemesiyle birlikte Aralık güvenlik paketinin de verildiğini hatırlatmak gerekiyor. Xiaomi 13 kullanıcılarına "OS1.0.1.0.UMCMIXM" ve "OS1.0.1.0.UMCEUXM" yapı numaralarıyla güncellemeler sağlandı.

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Bu dağıtım ilk aşamada sadece pilot programına kaydolan cihaz sahiplerini etkileyeceğini belirtelim. Android 14 tabanlı HyperOS 1.0; 5,5 GB OTA paketi olarak sunuluyor.

Görsel açıdan HyperOS, doğadan ilham alarak yeniden tasarlandı. Yeni animasyonlar ve renkler, sistem genelindeki etkileşimlere ve arayüzlere canlılık katıyor. Güncelleme aynı zamanda birden fazla yazı sistemini destekleyerek tamamen yeni bir sisteme geçiş yapıyor.

HyperOS ayrıca cihazlar arası senkronizasyonu kolaylaştırarak akıllı telefonlar, saatler ve ev aletleri arasında sorunsuz bir bağlantı sunuyor. Tüm Xiaomi ürünleri, telefon üzerinden HyperOS ile kontrol edilebilecek.

Xiaomi, HyperOS güncellemesini Xiaomi 13 kullanıcılarına sunuyor

Ayrıca, HyperOS'un pil ömrü ve verimlilik konusunda da iyileştirmeler sunacağı belirtiliyor. Güvenlik de geliştirildi, Xiaomi HyperOS'un daha stabil ve güvenlik açıklarına karşı daha korunaklı olacağını iddia ediyor.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Xiaomi, HyperOS güncellemesini Xiaomi 13 kullanıcılarına sunuyor - Son Dakika


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