Xiaomi, Redmi K70 Ultra Modelini Tanıtmaya Hazırlanıyor

Bilim, teknoloji ve dünya ile ilgili videolarıyla bilinen Türk YouTube Ruhi Çenet'in kanalı geçtiğimiz günlerde kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirilmişti. Birkaç gün geçmesinin ardından Çenet, hesabı geri almıştı. Ancak kısa süre önce ne yazık ki yine hacklendi. Bilgisayar korsanları, Ruhi Çenet YouTube kanalında Telegram CEO'su Pavel Durov ile yapılan bir röportajı canlı şekilde yayınlıyor ve kullanıcıları hediye kazanmak için QR kodu taratmaya çağırıyor. Ancak bu canlı yayın gerçek değil ve izleyicilere hediye verilmeyecek. Bilgisayar korsanları, izleyenleri kandırmaya çalışıyor.