Yeni bir yapay zeka modeli, önümüzdeki 100 yıl içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takımlar hakkında bir tahminde bulundu. Ancak bazı tahminlerinde tutarsız olmasıyla sosyal medyada tepki topladı. İlginç şekilde kazanacak takımlar listesinde iki Türk takımı da bulunuyor.
Yapay zeka: 2090'da Beşiktaş, 2091'de Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak
Analiz, 2024 yılında Şampiyonlar Ligi'ni Barcelona'nın kazanacağını söyledi. Önümüzdeki yıl ise Manchester United'ın lider olacağını iddia etti. Simülasyona göre Manchester City, dışında önümüzdeki yüzyılda kupayı kaldıracak tek İngiliz kulübü Manchester United olacak. Arsenal ise listede bulunmuyor.
Türk takımlarıyla ilgili tahminler ise 2090'da başlıyor. Yapay zekanın analizine göre Beşiktaş, 2090'da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıracak. Hemen arkasından ise 2091 yılında kupayı kaldıran takım Galatasaray olacak. Fenerbahçe'nin listede olmadığını belirtelim.
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Yapay zeka ayrıca İspanyol devi Real Madrid'in de yeniden hızla büyüyeceğini öngörüyor. Buna göre önümüzdeki yüzyılda 10 şampiyonluk kazanarak zirveyi ele geçirecek. Ancak aynı zamanda Sheriff Tiraspol, Malmö, Ferencvaros ve Deportivo Alaves gibi beklenmedik şampiyonların da kupayı kaldıracağını tahmin ediyor.
Bu da birçok futbolseverin, yapay zekaya ilişkin beklentilerini düşürüyor. Yapay zeka modellerinin, günümüzde hala uzun süreli tahminlerde başarıyı doğru şekilde haritalandıramadığı ifade edildi. Ancak 2090 ve 2091'e ilişkin tahminleri oldukça dikkat çekici.
Yapay zeka tahminlerinin, futbol verilerinin analizine dayanarak yapıldığı belirtildi. Bakalım Türk takımları kupayı kaldırabilecek mi, zamanla göreceğiz.
Son Dakika › Teknoloji › Yapay Zeka, 100 Yıl İçinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni Kazanacak Takımları Tahmin Ediyor - Son Dakika
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