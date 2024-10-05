Yapay Zeka ile Blokzincir Güvenliği Uygulaması

Teknoloji

Gebze Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Topal, şifrelenmiş işlem takibini sağlayan dağıtık yapıdaki veritabanı sistemi olan blokzincir güvenliğini derecelendiren yapay zeka destekli uygulama geliştirdi.

Blokzincir projelerinde işlem yapmak isteyen kullanıcıların kimlik bilgileriyle dolandırılarak mağdur olmalarının önüne geçmek isteyen Topal, web ve mobil uygulama geliştirmeye karar verdi.

Topal, 7 yıllık çalışmanın sonunda yapay zeka desteğiyle blokzincirlerin güvenilir ağa ve sözleşmelere sahip olup olmadığına yönelik detaylı tarama ve denetleme işlemi yapan "Web3 Decision" uygulamasını tasarladı.

Uygulama, tarama kısmına girilen bilgiler ışığında kullanıcılara yatırım veya işlem yapmak istedikleri blokzincir projelerin akıllı sözleşme web detayları ve zayıflık sınıflandırmaları, kod kalitesi ve uygulama güvenliği hakkında bilgi veriyor.

Kullanıcılar taramanın ardından elde edilen verilerle güvenli şekilde işlemlerini yapabilecekleri projeleri seçiyor.

"Yapay zeka sonuçları hassas şekilde tarayarak kullanıcıya sunuyor"

Doç. Dr. Selçuk Topal, AA muhabirine, geliştirdiği uygulamayı özel kılan noktanın, blokzincir teknolojisindeki iş mantığı ve kurulumuyla ilgili problemlere çözüm bulmayı amaçlaması olduğunu söyledi.

Uygulamanın kullanıcılara ağlarla ilgili güvenlik derecesi hakkında bilgi verdiğini belirten Topal, şöyle konuştu:

"Uygulama bir nevi güvenlik derecesi veriyor. İnternetteki ağlarda bazen 'token', 'coin', 'sanal para' gibi değişebilen terimler var. Artık maalesef suiistimal edilebilir bir seviyeye geldi. Uygulamayla yüklenen sistemin açıkları var mı, kişileri dolandırıp dolandırmayacağı seviyesi, bir iş kurulduğunda arkasında 5-6 bilimsel teorinin yer aldığı iş denetlemeleri ve yorumlamaları var mı ona bakıyoruz."

Topal, yapay zekanın olmadığı denetim sistemlerinin de olduğunu fakat bu denetim ağını kimlerin nasıl kontrol ettiğini ve ne şekilde ağ taraması yaptıklarını bilemediklerini dile getirerek, "Uygulama, sistemi çok güzel analiz ediyor ve nerelerde dikkatli olmanız gerektiğini de söylüyor. Bu sadece dolandırılmaya yönelik değil. Çok fazla öğrencimiz startup kurmak, girişimci olmak istiyor. Dünyada pek çok öğrenci, araştırmacı var. Bunlar bu şekilde uygulamamıza girip projelerini burada analiz ettirebilirler. Bilimsel, matematiksel, kriptografik, blokzincir ve yapay zekayla harmanlanmış bir sistemle güven ortamını da oluşturmayı amaçlamaktayız." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın merkezine hiç kimsenin müdahale edemeyeceğine dikkati çeken Topal, "Yapay zeka kesinlikle taraflı davranmıyor. Herhangi bir şey ya da herhangi bir projeyi getirdiğinde zaten sonuçlarını olduğu gibi gayet hassas şekilde tarayarak kullanıcıya sunuyor." dedi.

Topal, uygulamanın iyi performans sunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kod yoğunluğu veya yaptığı tarama yoğunluğu çok büyükse bir dakika içerisinde tarama yapıyor. Sadece bunu yapmakla da yetinmiyor. Müşterinin tanı kısmı var. Yapay zeka destekli olarak görüntü tanımayla hemen sonuç veriyor."