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Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı - Son Dakika
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Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı

Dünya'nın yapay zeka ile üretilen ve insanın düşüncelerini yazıya döken ilk kaskı tanıtıldı. Sidney Teknoloji Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından geliştirilen bu kask, beyin dalgalarını okuyabiliyor ve kişinin duygu ve düşüncelerini metne dönüştürüyor.

Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı
14.12.2023 - 15:44,  Güncelleme: 16:04
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Yapay zeka ile insanların beynindeki düşünceleri metne döken kask tanıtıldı.

KASK İNSANLARIN DÜŞÜNCELERİNİ METNE DÖKÜYOR

Yapay zeka ile üretilen ve insanın düşüncelerini yazan kask tanıtıldı. Beyin dalgalarını okuyarak düşünceleri metne döken kaskın, konuşma engelli bireyler için iletişimde çığır açması bekleniyor. Bu buluş yapay zekanın ne kadar ürkütücü olabileceğini gösterirken, testlerde yüzde 40 başarı kaydedildi.

Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini metne döken kask tanıtıldı

Sidney Teknoloji Üniversitesi'nden bir ekibin geliştirdiği kask kişinin kafasına takıldığında beyin dalgalarını okuyup duygu ve düşünceleri metne dönüştürüyor.Teknolojinin aynı zamanda konuşamayan insanların başkalarıyla iletişim kurmasına ve insanlar ile makineler arasında, tıpkı bir kişinin biyonik uzvuna sahip olduğu durumlarda olduğu gibi kusursuz bir bağlantı görevi görmesine yardımcı olması da bekleniyor.

Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini metne döken kask tanıtıldı

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Sensörler, kişinin düşündüğünü algıladığı anda çalışmaya başladığından katılımcıya rastgele bir metin gönderiliyor. Dalgalar genellikle orijinaline çok benzeyen ayrı bir metne çevrilmeden önce cümleyi kafalarında okurken beyin dalgalarını takip ediyor. Sonuçlar ve kayıtlar daha sonra elektroensefalogram kayıtları adı verilen ve DeWave adı verilen akıllı bir yapay zeka modeli kullanılarak çalışan ve şaşırtıcı bir zihin okuma deneyimi sağlayan bir sistem aracılığıyla metne dönüştürülüyor.

Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini metne döken kask tanıtıldı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Teknoloji
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Avustralya, Teknoloji, Son Dakika

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