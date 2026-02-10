Yapay zekanın geleceği uzmanlar tarafından değerlendirildi - Son Dakika
Yapay zekanın geleceği uzmanlar tarafından değerlendirildi

Yapay zekanın geleceği uzmanlar tarafından değerlendirildi
10.02.2026 14:18
Yapay zekanın geleceği uzmanlar tarafından değerlendirildi
Yapay zekanın bugünü ve geleceği, alanında yetkin isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantıda ele alındı. Toplantıda, yapay zekânın yalnızca teknik bir ilerleme alanı değil, insanlığın geleceğini şekillendiren temel bir dönüşüm gücü olduğu vurgulandı. Konuşmacılardan Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, yapay zekânın gelecekte makinelerin yalnızca veri işleyen sistemler olmaktan çıkıp; öğrenen, karar verebilen ve insan davranışlarını modelleyebilen yapılara dönüşeceğini belirtti.

Yapay zekanın bugünü ve geleceği, alanında yetkin isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir toplantıda ele alındı. Bilimsel, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla değerlendirilen programda; yapay zekânın yalnızca teknik bir ilerleme alanı değil, insanlığın geleceğini şekillendiren temel bir dönüşüm gücü olduğu vurgulandı.

Toplantının ana konuşmacılarından Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, yapay zekayı insan beyninin çalışma prensiplerinden ilham alan bir sistem olarak tanımlayarak özellikle dijital nöronlar kavramına dikkat çekti. Gelecekte makinelerin yalnızca veri işleyen sistemler olmaktan çıkıp; öğrenen, karar verebilen ve insan davranışlarını modelleyebilen yapılara dönüşeceğini ifade etti.

TOPLANTININ EV SAHİPLİĞİNİ ASAV BAŞKANI MURAT DOĞANAY ÜSTLENDİ

Ev sahipliğini ASAV Başkanı Murat Doğanay'ın üstlendiği toplantıya, Faruk Özlü başta olmak üzere akademi, teknoloji ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Program kapsamında yapay zekanın; sağlık, eğitim, psikoloji, şehir planlaması ve nöroteknoloji gibi alanlarda üstleneceği dönüştürücü roller ele alındı. Bu alanlarda faaliyet gösteren firmaların projeleri, dijital nöron araştırmaları ve insan–makine etkileşiminin geleceğine dair yürütülen çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantının sonunda gerçekleştirilen interaktif soru-cevap oturumunda ise yapay zekanın insan düşüncesi, bilinç, etik sınırlar ve psikoloji üzerindeki olası etkileri tartışıldı. Yapılan değerlendirmeler, yapay zekanın yalnızca mühendislik disiplinleriyle sınırlı kalmayıp; insan, toplum ve gelecek perspektifini doğrudan etkileyen çok katmanlı bir dönüşüm alanı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Son Dakika Teknoloji Yapay zekanın geleceği uzmanlar tarafından değerlendirildi

