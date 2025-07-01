Popüler sosyal medya sitelerinde 'sponsorlu bağlantı' ile milyonlarca kullanıcıya erişebilen dolandırıcılar, yapay zeka araçları yardımıyla ünlü isimlerin görüntü ve sesini taklit ediyor.
'Yatırım' vaadi altında ünlü isimlere duyulan güveni suistimal ederek milyonlarca dolarlık vurgun gerçekleştiren çeteler, geçtiğimiz aylarda Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile iş insanı Güler Sabancı'nın da mağduriyet yaşamasına neden olmuştu.
Haber spikerlerini, futbolcuları, eski siyasetçileri ve iş insanlarını hedef alan çetenin son hedefi ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir süredir yapay zeka kullanılarak oluşturulan şahsımla ilgili dolandırıcılık içerikli videolar maalesef sanal ortamda paylaşılmaktadır. Bunlarla ilgili savcılık ve siber suçlarla mücadele birimlerine gerekli başvurular yapılmıştır. Bu tür paylaşımların sürüyor olması nedeniyle bu konuda tüm vatandaşlarımızı uyarmak mecburiyeti duydum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Teknoloji › Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi - Son Dakika
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