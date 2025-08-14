Yeni Çevre Dostu Kaplama Teknolojisi Tanıtıldı - Son Dakika
Teknoloji

Yeni Çevre Dostu Kaplama Teknolojisi Tanıtıldı

Yeni Çevre Dostu Kaplama Teknolojisi Tanıtıldı
14.08.2025 12:03
Hasan Gökdağ, patentli teknolojisiyle sürdürülebilir üretimi desteklemeyi hedefliyor.

Ge ve Teknoloji Merkezi Kurucusu ve Genel Müdürü Hasan Gökdağ, yeni geliştirdiği patentli teknolojisiyle çok sayıda yüzeye uyarlanabilen, kolay uygulanabilir ve teknik servis ihtiyacını ortadan kaldıran sistemini tanıttı. Bu teknolojinin dünya genelinde çevre dostu üretim süreçlerinin yaygınlaşmasına öncülük etmesi hedefleniyor.

Hasan Gökdağ liderliğindeki TNH Kimya bünyesinde hayata geçirilen sistem, çevre dostu yaklaşımıyla sektördeki geleneksel yöntemlerin yarattığı sorunlara köklü çözümler sunmayı amaçlıyor. 2025'te yaklaşık 145 milyar dolarlık hacme ulaşması beklenen küresel çevre dostu kaplama pazarında bayileri aracılığıyla kurulum ve uygulama desteği vererek ABD ve Avrupa pazarına güçlü bir giriş yapmayı amaçlıyor.

'ÜRETİCİLERİN MALİYETLERİNİ DÜŞÜRÜYORUZ'

Yüzey kaplama teknolojilerinde 15 yılı aşkın Ar-Ge ve saha deneyimi ile nanoteknoloji uygulamaları ve özel kimyasal formülasyonları konusunda deneyime sahip olan Hasan Go¨kdagˆ, konuya dair şunları söyledi:

"Bilimi sadece laboratuvarda değil, sahada da anlamlı hale getirdik. Geliştirdiğim sistem hem çevreyi koruyor hem de üreticilerin maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor. Türkiyede kendini kanıtlayan bu sistem teknolojisi ile Amerikada bu dönüşümün parçası olmak, bizim için gurur verici."

'GELİŞTİRDİĞİMİZ ÇÖZÜM, ENDÜSTRİYEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE YENİ BİR ADIM'

Gökdağ liderliğindeki TNH Kimya, geliştirdiği söz konusu teknolojiyi Türkiye genelindeki yetkili bayileri aracılığıyla kurulum ve kullanım desteği ile müşterilerine ulaştırıyor. Bu model hem yerel teknik uzmanlık sağlıyor hem de teknolojinin farklı ölçeklerdeki üretim hatlarına hızlı adaptasyonunu mümkün kılıyor.

Türkiyenin önde gelen 4 büyük üreticisinde aktif olarak kullanılan bu teknoloji, ülke toplam üretim kapasitesinin yüzde 40'ını kapsadığını aktaran Gökdağ, "Endüstriyel sürdürülebilirlikte enerji tasarrufu ve çevre standartlarına uyum ihtiyacı, bu tür yenilikçi çözümleri zorunlu kılıyor. Teknolojik gelişmeleri, sadece verimlilik odaklı olmaktan çıkarıp çevresel sorumlulukları da merkeze alan bir vizyona taşıyor. Yenilikçi adımlar hem operasyonel maliyetleri düşürüyor hem de markaların çevresel itibarını güçlendiriyor. Çünkü sürdürülebilirlik artık bir seçenek değil, rekabet avantajı sağlayan temel bir iş stratejisi olarak görülüyor" dedi.

'ÇEVRE DOSTU ÜRETİM SÜREÇLERİNİN YAYGINLAŞMASINA ÖNCÜLÜK ETMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

Ar-Ge, üretim ve teknoloji transferi konusunda uzmanlaşan Hasan Gökdağ, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

"Geliştirdiğimiz patentli hibrit metal yüzey işlem teknolojisi, birçok sorunlara devrim niteliğinde bir çözüm getiriyor. Uluslararası standartlarda sektörün öncü kimyasalları ile yapılan karşılaştırmalı testlerde hem laboratuvar hem de sahada çok daha iyi korozyon koruma sonuçları elde ediyor. Enerji tüketimini yüzde 60'a kadar azaltması, kimyasal kullanımını yüzde 80 oranında düşürmesi ve suyun geri kazanımını yüde 95'in üzerine çıkarması, üretim hatlarında verimliliği artırıyor. İşletmelerin karbon emisyonlarını azaltıyor ve yeşil üretim standartlarına uyumu kolaylaştırıyor. Bu teknolojiyi yalnızca ticari bir başarıya dönüştürmek değil, dünya genelinde çevre dostu üretim süreçlerinin yaygınlaşmasına öncülük etmesini hedefliyoruz."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

