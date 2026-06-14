Türkiye Yapay Zeka Vizyonu Açıklandı - Son Dakika
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Türkiye Yapay Zeka Vizyonu Açıklandı

Türkiye Yapay Zeka Vizyonu Açıklandı
14.06.2026 10:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen zirvede 2026-2030 dönemini kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kamuoyuyla paylaşıldı. Uzmanlar, planın teknoloji üretimi ve istihdamda dönüm noktası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde Türkiye Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı açıklandı. Bahçeşehir Üniversitesi BAU Hub Müdürü Seda Satır ve Bahçeşehir Koleji BK Mobil A.Ş. Genel Müdürü İsrafil Dilmeç yapay zeka ve açıklanan eylem planıyla ilgili değerlendirmelerde bulundular.

Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde 2026-2030 dönemini kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nı kamuoyu ile paylaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi BAUHub Müdürü Seda Satır, "Türkiye artık teknolojiyi tüketen bir ülke olmaktan çıkıyor, teknolojiyi üreten, teknolojiyi tasarlayan ve küresel rekabette öncü ülkeler arasında yer alıyor" dedi.

Bahçeşehir Koleji Mobil A.Ş. Genel Müdürü İsrafil Dilmeç de, "Bilge dil modelleriyle artık yurt dışına bağımlılığımızın tamamen kesildiği bir gündeyiz" diye konuştu.

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen zirvede, ülkemizin 2026-2030 arasındaki dönemi kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nı kamuoyu ile paylaşıldı. Etkinliğe akademi, özel sektör ve eğitim dünyasından çok sayıda isim katıldı.

"Yapay zeka artık hayatın merkezinde"

Zirvede açıkalanan eylem planıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi BUG Lab Müdürü Seda Satır, yapay zekanın artık bir teknoloji trendi olmaktan çıktığını ve doğrudan hayatın içine entegre olduğunu vurguladı. Satır, yapay zekanın çok geniş bir alanda etkili olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapay zekadan bahsediyoruz ve geldiğimiz noktada artık şunu görüyoruz: Yapay zeka bir teknoloji trendi olmaktan çıkmış, hayatın içine doğrudan entegre olmuştur. Yapay zeka artık sorgulayan, üreten ve tasarlayan bir yapıya dönüşmüştür."

Tarım, savunma sanayi, eğitim ve endüstriler gibi alanlara da değinen Satır, Türkiye'nin teknoloji vizyonuna ilişkin ise "Türkiye artık teknolojiyi yalnızca tüketen değil; teknolojiyi üreten, tasarlayan ve küresel rekabetin içinde güçlü şekilde konumlanan bir ülke olma yolunda önemli bir başlangıç noktasındadır" değerlendirmesinde bulundu.

"Yapay zeka eylem planı yeni istihdamın kapısını aralayacak"

Bahçeşehir Koleji BK Mobil A.Ş. Genel Müdürü İsrafil Dilmeç ise açıklanan Yapay Zeka Eylem Planı'nın eğitim ve sanayi açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Dilmeç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapay zeka vizyonuna verdiği desteğin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bugün 13 Haziran 2026 tarihinde Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı açıklandı ve bizler için oldukça heyecan verici bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımızın en üst düzeyde yapay zeka alanına sahip çıkması hepimizi ayrıca heyecanlandırdı."

Açıklanan dört temel başlığa da değinen Dilmeç, "Fark et, İstifade et, Üret ve Yönet" yaklaşımının yeni istihdam alanları oluşturacağına işaret etti.

"Eğitimde yapay zeka ile dönüşüm hızlanacak"

Dilmeç, Bahçeşehir Koleji'nin2019'dan bu yana eğitim teknolojilerinde yapay zekayı aktif kullandığını belirtti.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalara değinen Dilmeç şu bilgileri paylaştı:

"Bahçeşehir Koleji'nde öğrencilerimize yapay zeka asistanları aracılığıyla Metodbox platformu üzerinden sürekli ders desteği sağlıyoruz. Öğretmenlerimize ise ders planlama, konu anlatımı ve içerik geliştirme süreçlerinde yapay zeka araçlarıyla destek sunuyoruz."

Yeni eylem planının bu çalışmaları daha da ileriye taşıyacağını ifade eden Dilmeç, yapay zekanın eğitimde fırsat eşitliği ve istihdam açısından önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

"150 bin yeni istihdam hedefi önemli bir fırsat"

Dilmeç, açıklanan hedeflerin Türkiye için stratejik bir dönüşüm sunduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu gelişmeler sayesinde öğrencilerin potansiyelini daha etkin şekilde ortaya çıkaracak, 150 binlik yeni istihdam hedefi doğrultusunda yapay zeka ile erken dönemde tanışmış bireyler yetiştirme imkanı bulacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji, Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye Yapay Zeka Vizyonu Açıklandı - Son Dakika

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