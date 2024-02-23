Elektrikli otomobil pazarı büyümeye devam ediyor. Bugün itibariyle Hyundai, Yeni KONA Elektrik modelini Türkiye'de satışa sundu. Peki bu araç neler vadediyor? İşte Yeni Hyundai KONA Elektrik özellikleri ve fiyatı…
Yeni Hyundai KONA Elektrik özellikleri ve fiyatı
Yeni Hyundai KONA Elektrik, 4.355 mm uzunluğu, 1.825 mm genişliği ve 1.580 mm yüksekliğiyle kompakt SUV segmentinde yer alıyor. Dingil mesafesi ise 2.660 mm. 156 PS (115 kW) motor gücüne sahip olan araç, 48,4 kWh pil kapasitesiyle maksimum 377 km'lik WLTP menziline ulaşıyor.
Şarj süresinin ise DC hızlı şarjda %10'dan %80'e 41 dakika, AC şarjda ise tam şarj için 4 saat 55 dakika olduğu söyleniyor. Dolayısıyla şehir içi kullanıcılarının günlük ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak bir menzil ve kabul edilebilir şarj süresine sahip olduğunu söyleyebiliriz.
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Yeni KONA'nın iç mekan tasarımı ve teknolojik özellikleri de dikkat çekiyor. 10.25 inçlik panoramik ekran, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve geniş bagaj hacmi (466 litre) kullanıcı konforunu ön planda tutuyor.
Hyundai KONA Elektrik, sürücü destek sistemleriyle de güvenlik konusunda tam not alıyor. Otomatik çarpışma önleme yardımı (FCA 1.5), yaya algılama, şeritte kalma yardımcısı (LKA) ve dikkat dağılma uyarısı (DAW) gibi özellikler, sürücünün yolda her zaman en yüksek güvenlik seviyesinde olmasını sağlıyor. Fiyatı ise 1 milyon 499 bin TL olarak açıklandı.
Son Dakika › Teknoloji › Yeni Hyundai KONA Elektrik Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi. Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi. İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı. Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
ÖzelliklerHyundai Yeni KONA ElektrikFiyat1.499.000 TLBoyutlarUzunluk: 4.355 mmGenişlik: 1.825 mmYükseklik: 1.580 mmDingil Mesafesi: 2.660 mmMotor Gücü156 PS (115 kW)Pil Kapasitesi48,4 kWh Maksimum Sürüş Menzili (WLTP)377 kmŞarj Süresi (DC Hızlı Şarj)%10'dan %80'e: 41 dakikaŞarj Süresi (AC Şarj)Tam Şarj: 4 saat 55 dakikaBagaj Hacmi466 litre (arka koltuklar kaldırıldığında: 1.300 litre)Sürücü Destek Sistemleri– İleri Çarpışma Önleme Yardımı (FCA 1.5)– Şeritte Kalma Yardımcısı (LKA)– Akıllı Hız Sınırı Yardımı (ISLA)– Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW)– Uzun Far Yardımı (HBA)– Akıllı Hız Sabitleyici (SCC)– Şerit Takip Asistanı (LFA)– İleri ve Geri Park Mesafesi Uyarısı (PDW)Diğer– Entegre çift 12,3 inçlik panoramik ekran– Direksiyona entegre vites kolu (E-Shift By Wire)– Elektrikli açılır sunroof– Hyundai Smart Sense ADAS özellikleri– İç Mekan Tasarımı– Geniş ve Açık Yerleşim Planı– 17 inç özel tasarımlı jantlar– Pikselleştirilmiş gündüz farları ve projeksiyon tipi LED akıllı ön aydınlatma– Çeşitli sürüş konforu işlevleri– Pil ısısı kontrolü ve şarj kapağı don önleme sistemi
Son Dakika › Teknoloji › Yeni Hyundai KONA Elektrik Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
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