Yeni Yıl İle Birlikte Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine Zam Geldi

Yeni yılın ilk sabahına maalesef zam haberi ile uyandık. Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesini yayınladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve birkaç karayolunu kapsayan yeni zamlar bugün itibariyle geçerli olacak. İşte yeni zamlı fiyatlar üzerinden köprü ve otoyol geçiş ücretleri listesi…

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli yeni köprü ve otoyol geçiş ücretleri!

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından en son 24 Ekim 2023 tarihinde bir zam yapıldı. Bunun devamında ise yıl boyunca köprü ve otoyol geçiş ücretlerine bir zam yapılmayacağı garanti edildi. Yeni yıla giriş yaptığımız ilk saatlerde ise KGM tarafından yeni fiyat listeleri yayınlandı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri

SINIF ARAÇ TİPİ?KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ(TL) 1AKS ARALIĞI 3.20 m'DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR 15.00 2AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.'DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR 19.00 33 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 42.00 44 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 83.00 56 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR 110.00 6MOTOSİKLETLER 6.00

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretleri

SINIF ARAÇ TİPİ?KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ(TL) 1AKS ARALIĞI 3.20 m'DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR 15.00 2AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.'DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR 19.00 33 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 42.00 44 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 83.00 56 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR 110.00 6MOTOSİKLETLER 6.00

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri

ARAÇ SINIFI?OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)?1290,00?? ??2465,00 ??3550,00 ??4730,00 ??5920,00 ??6205,00 ?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri

ARAÇ SINIFIYAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)???135,00?? ??245,00 ??385,00 ??4220,00 ??5275,00 ??625,00 ?

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri

ARAÇ SINIFI1915 ÇANAKKALE ?KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)?1?295,00?? ??2370,00 ??3665,00 ??4740,00 ??51.400,00 ??675,00 ?

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