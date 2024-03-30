Yerel seçimlere iki gün kala BTK ve sosyal medya platformları arasında görüşme gerçekleştirildi

Teknoloji

Yerel seçimlere iki gün kala Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda sosyal medya platformlarıyla görüşme gerçekleştirildi. Konuyla ilgili ilk açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi.

BTK ve sosyal medya yetkilileri görüştü

BTK ve sosyal medya platformları tarafından yapılan görüşmelerde, seçim sürecinde yürütülecek adımlar ele alındı. Ömer Fatih Sayan'ın açıklamasına göre, yerel seçimler öncesinde sosyal medyadaki denetimler üst düzeye çıkarılacak. Sosyal medyada manipülasyon ve yanlış bilgilerin önlenmesi hedefleniyor.

Önemli bir toplantı ???? https://t.co/PLKx8ZQeJ9 — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) March 29, 2024

BTK yetkilileri; TikTok, YouTube, Meta ( Facebook, Instagram) ve Twitter temsilcileriyle temasa geçti. Bu kapsamda Türkiye'deki son 48 saatte seçim mevzuatı ve YSK kararları çerçevesinde neler yapılması gerektiği aktarıldı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, tüm paydaşların sorumlu davranması ve seçim sürecini olumsuz etkileyebilecek paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Şirketlerin, YSK kararları çerçevesinde hareket etmesi bekleniyor.

Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili açıklamasında, "Bu süreçte sosyal medya şirketleri de seçim mevzuatı ve YSK kararlarına uyumlarının ivedi ve en etkin bir şekilde sağlanabilmesi için 7/24 çalıştıklarını bildirdi. Seçimlerin şeffaf ve manipülasyondan uzak bir ortamda gerçekleşmesi için küresel internet aktörleri başta olmak üzere tüm paydaşlar sorumlu bir şekilde hareket etmeli" ifadelerini kullandı.

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