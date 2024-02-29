Yurtdışı Telefonların IMEI Kaydı Nasıl Yapılır? 2024 Yılı IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar?

Yurtdışı telefon aldınız ve ülkemizde kullanmak için cihazınızın IMEI numarasını kaydetmek istiyorsunuz. Peki yurtdışı telefonların IMEI kaydı nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden IMEI kaydı yapılır mı? 2024 yılı IMEI kayıt ücreti ne kadar? İşte tüm bu soruların cevabı.
2024 yılı IMEI kayıt ücreti ne kadar?
Ülkemizde artan telefon fiyatları insanları yurtdışı telefonlara itiyor. Tabi cihazı yurtdışından getirmek uygun olsa da ülkemizde IMEI kaydı yapmanın bir bedeli var. 2024 yılı için IMEI kayıt ücreti 31.692 TL olarak belirlendi. Tabi sadece ücreti ödemeniz gerekmiyor. Cihazınızı kayıt ettirmek için yurtdışına giriş-çıkış yapmış olmanız gerekiyor. Peki IMEI kaydı nasıl yapılır? Gelin hızlıca anlatalım.
1. Adım: e-Devlet'e giriş yapın! Ardındn IMEI Kaydet hizmetine girin.
IMEI kaydını yapmanın en kolay yolu e-Devlet'i kullanmak. İlk aşamada buradaki bağlantıya tıklayın ve e-Devlet giriş ekranına girin. Ardından TC Kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan arama çubuğuna "imei kaydet" yazın. Alt kısımda çıkan "IMEI Kaydet (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)" hizmetine tıklayın.
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2. Adım: IMEI Kaydet hizmetindeki onaylamayı yapın!
IMEI Kaydet hizmetine girdikten sonra karşınıza uzun bir uyarı metni çıkıyor. Burada cihazınızı ne zamana kadar kaydettirebileceğiniz, IMEI numaranıza nasıl ulaşacağınız ve kayıt işlemleri hakkında bazı bilgiler bulunuyor. Bu metni okuyup onayı verdikten sonra alt kısımdaki "Devam Et" tuşuna basıyoruz.
3. Adım: Cihaz bilgilerinizi girin ve IMEI kaydını tamamlayın!
Artık cihaz bilgilerini girme aşamasına geldik. Üstte resmini koyduğumuz ekranı gördükten sonra IMEI kaydı yapacağımız cihazın bilgilerini giriyoruz. Ardından ödeme işlemlerini tamamlayıp cihazımızın IMEI kaydını tamamlıyoruz.
Bu yazımızsa sizler için "IMEI kaydı nasıl yapılır?" sorusunu yanıtladık. Bu üç adımı takip ederek hızlı bir şekilde IMEI kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Siz yurtdışından hangi cihazı getirdiniz? Yorumlara bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › Yurtdışı Telefonların IMEI Kaydı Nasıl Yapılır? 2024 Yılı IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar? - Son Dakika
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