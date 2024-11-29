Abant Gölü Milli Parkı Karla Kaplandı - Son Dakika
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Turizm

Abant Gölü Milli Parkı Karla Kaplandı

Abant Gölü Milli Parkı Karla Kaplandı

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı, etkili kar yağışlarının ardından 80 santimetre kalınlığında beyaz bir örtü ile kaplandı. Karla kaplı ormanlar, tatilciler için muhteşem manzaralar oluşturdu.

29.11.2024 09:49  Güncelleme: 09:54
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BOLU'nun önemli turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı, geçen günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yaklaşık 80 santimetreye ulaştığı milli parkta, karla kaplı ormanlar güzel manzaralar oluşturdu.

Yılın her mevsimi tatilcilerin uğrak noktalarından olan Abant Gölü Milli Parkı, etkili olan yoğun kar yağışlarının ardından beyaz örtüye büründü. Milli parkın çevresi tamamen karla kaplandı. İş makineleri ile göl kenarında bulunan yollardaki karlar temizlenirken kar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Kar yağışıyla birlikte Abant'ı çevreleyen çam ormanlarının beyaz görüntüsü eşsiz manzaralar oluşturdu. Milli parkta bulunan otellerde konaklayan bazı tatilciler göl kenarında yürüyüş yapıp manzaranın keyfini çıkardı.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Abant Gölü Milli Parkı Karla Kaplandı - Son Dakika

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