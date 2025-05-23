Antalya'ya 3 Milyon Turist Geldi - Son Dakika
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Turizm

Antalya'ya 3 Milyon Turist Geldi

Antalya\'ya 3 Milyon Turist Geldi
23.05.2025 10:29
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AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2023'te Antalya'nın 18 milyon turist hedeflediğini açıkladı.

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'ya gelen turist sayısının, mayıs itibarıyla 3 milyonu geçtiğini açıkladı. Kavaloğlu, "Bu sene için Antalya'nın toplamda 18 milyon hedefi var. Bu hedefin de tutturulacağına inanıyorum" dedi.

Turizm sektörünün bu yıl çok zor bir kış dönemi geçirdiğini belirten AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, ilk üç ay turist sayısında yüzde 20 gerileme olduğunu söyledi. Kavaloğlu, "Ama nisan ayı o kadar iyi geldi ki o yüzde 20 geriliği kapattık. Şu an mayıs ayında Antalya'ya gelen kişi sayısı 3 milyonu geçti. Hemen hemen geçen sene ile aynı rakamdayız. Yaklaşık 50-60 bin kişi geriden geliyoruz. Haziran sonunda bu eksiğin kapanacağını görüyor, yüzde 5 artıya geçeceğimizi düşünüyorum. Çünkü haziranda hem tatil dönemleri var hem de geçen sene Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan dolayı gelemeyen turist profili olmuştu. Bu sene öyle problem yaşamayacağımızı ve haziran ayının çok iyi geçeceğini düşünüyorum" dedi.

'İHTİMALİ BİLE GÖZLERİMİZİ PARLATIYOR'

Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için İstanbul'daki görüşmeler ve Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları toplantısının etkilerine de değinen Kavaloğlu, "Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu, NATO Zirvesi ve barış görüşmelerinin İstanbul'da olması tabii ki çok değerli. Jeopolitik olarak hepimiz Türkiye'nin öneminin farkındayız, çok değerli bir toprakta yaşıyoruz. Bu ülkenin birer ferdi olarak bizim için gurur verici şeyler. Dolayısıyla bütün dünya gündemini ülkemizde tutuyor. Türkiye zaten kalbi turizmle çarpan bir ülke; hem siyasi anlamda hem jeopolitik anlamda önemini tüm dünya biliyor. Bizim üzerimize düşen de ülkemize gelen turistlerin mutlu şekilde kendi ülkelerine dönmeleri. Bu bizim için ciddi anlamda referans noktası. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşının bitme ihtimali bile gözlerimizi parlatıyor. Çünkü siz de takdir edersiniz ki bu iki ülke bizim en büyük kaynak pazarlarımızdan" dedi.

'BU SAVAŞ İLE ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER OLDU'

Savaş nedeniyle Rusya'dan gelen sayının düştüğünü, Ukrayna'dan da tamamen bittiğini kaydeden Kavaloğlu, "Bu savaş ile çok büyük değişiklikler oldu. Ukrayna tamamen bitti, neredeyse 1,5 milyonu bulmuş bir Ukrayna vardı. Şu an bu sayı 300-400 binlere düştü. İsrail'de yaşanan durum söz konusu, yaklaşık 500 bin kişilik kayıp da İsrail'den var. Dolayısıyla Rusya ile Ukrayna savaşının bitmesi durumunda eski rakamlarımıza kavuşabileceğimizi düşünüyorum. Bu sene için Antalya'nın toplamda 18 milyon hedefi var. Bu hedefin de tutturulacağına inanıyorum" diye konuştu.

YENİ PAPA'NIN TÜRKİYE'YE GELİŞİ

Kavaloğlu, barış görüşmeleri ile uluslararası toplantıların Antalya ve İstanbul'da gerçekleştirildiğini, bunun da Türkiye turizmi açısından çok büyük avantaj olduğunu ifade etti. Kavaloğlu ayrıca yeni seçilen Papa 14'üncü Leo'nun Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye gelebileceğini, bu ziyaretin turizm sektörü için çok değerli olacağını söyledi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Antalya, Ekonomi, Turizm, turist, Son Dakika

Son Dakika Turizm Antalya'ya 3 Milyon Turist Geldi - Son Dakika

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