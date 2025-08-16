Bodrum'a 570 Bin Yabancı Turist Geldi - Son Dakika
Turizm

Bodrum'a 570 Bin Yabancı Turist Geldi

16.08.2025 09:49
Bodrum, 2023'ün ilk 7 ayında 570 bin yabancı turistle turizm hareketliliğini sürdürüyor.

MUĞLA'nın turizmde lokomotif ilçesi Bodrum'a bu yılın ilk 7 ayında hava ve deniz yoluyla 570 binin üzerinde yabancı turist geldi. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bölgesel olarak en az zarar eden ve kayıp yaşayan destinasyon olduğumuzu belirtmek isterim. Şu an sürdürülebilir bir artışımız var" dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da turizm hareketliliği devam ediyor. Kentte hava sıcaklıkları yer yer 45 dereceye kadar yükselirken, deniz suyu sıcaklığı 27 derecelerde seyrediyor. Kente gelen yabancı turistler otellerde tatillerini geçirirken, tarihi noktaları da ziyaret ederek çarşı esnafına katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra yarımada genelinde birçok eğlence mekanı ve restoranda ünlü isimler sahne alırken, yerli ve yabancı turistler havanın kararmasıyla eğlencelerini sürdürüyor.

'EYLÜL AYINDA DA HAREKETLİLİK DEVAM EDECEK'

Bodrum'da ağustos ayında yüzde 85 doluluk olduğuna dikkati çeken Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Sezon ortasını yarıladık. Herkes kazasız belasız elinden geleni yaptı. Bodrum'a 7 ayda hava ve deniz yoluyla 570 binin üzerinde yabancı turist geldi. Sezon inişli, çıkışlı olsa da hakkını verdiğimizi düşünüyoruz. Sezon içerisinde belli dönemlerde boşluk olsa bile olabildiğince en hızlı şekilde toparlamaya çalıştık. Bölgesel olarak en az zarar eden ve kayıp yaşayan destinasyon olduğumuzu belirtmek isterim. Şu an sürdürülebilir bir artışımız var. Rezervasyon akışları iyi gidiyor. Eylül ayında da bu hareketlilik devam edecek ve dolulukların yüzde 80'ini bulacağını düşünüyorum. Ağustos ayındaki yüzde 85'lik doluluk 4 ve 5 yıldızlı otellerden oluşuyor. Daha düşük bütçeli olan otellerde, bu oran yüzde 65'in üzerinde seyretmektedir. Uçaklar, 5 Kasım'a kadar olacak. 20 Eylül'den sonra İngiliz ve Ruslar gelmeye devam edecek. 15 Eylül-15 Ekim arasında sarı yaz dönemi olacak. Güzel bir sarı yaz dönemine gireceğimize inanıyoruz" dedi.

'FİYATLAR 3 BİN LİRADAN BAŞLIYOR'

Bodrum'da her bütçeye uygun fiyat olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin de "Sezon yavaş başladı. Temmuz'un 15'inden sonra hareketlendi. Havalar sıcak ve tatil için gelen turistler Bodrum'un serin sularında serinliyor. Eylül ayında hava sıcaklıkları ağustosa göre biraz daha düşecek ve orta yaş üzeri misafirlerimiz bu dönemi talep ediyorlar. Bodrum'da eylül-ekim ayları güzel oluyor, kampanyalar da var. Tatil yapacak olanlar, bu fırsatı değerlendirebilirler. Yıllardan beri İngiltere pazarı birinci pazar olarak devam ediyor. Daha sonra Rusya, Polonya, Almanya, Belçika şeklinde devam ediyor. Avrupalılar eylül ve ekim ayında Bodrum'u çok seviyorlar. Bodrum herkese hitap ediyor. Bodrum'da her şey dahil tesislerimizde 2 kişilik bir oda fiyatı, 9 bin liradan başlıyor ve 20 bin liralara kadar çıkıyor. Oda kahvaltı bölgeye göre değişiyor. Burada da fiyatlar, kişi başı 3 bin liradan başlıyor. Lüks otellerdeki oda kahvaltı fiyatları ise 23 bin 885 liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Turizm, turist, Bodrum, Emlak, Yaşam, Eylül, Muğla, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

07:27
