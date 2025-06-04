Bodrum'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik başlarken, oteller hazırlıklarını tamamladı, eğlence mekanları da sahne alacak sanatçıların duyurularını yaptı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Otellerde yüzde 85'in üzerinde doluluğun olacağını düşünüyoruz. Rezervasyonsuz gelinmemesini istiyoruz" dedi.

Muğla'nın turizmde lokomotif ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı sayılı günler, tatilci hareketliliği başladı. Bayramda ilçede meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklığının 30 derecelerin üzerine çıkması, deniz suyu sıcaklığının ise yaklaşık 22 derecelerde seyretmesi bekleniyor. Yaz sezonuyla birlikte kapılarını açan oteller, bayram için de hazırlıklarını tamamladı. Eğlence mekanları da sahne alacak sanatçıların duyurularını yaptı. Bodrum'a geleceklerin huzur ve güvenli bir şekilde tatillerini geçirebilmeleri için jandarma, polis, sahil güvenlik ve zabıta ekiplerince gerek trafik gerekse asayiş anlamında tedbirler arttırıldı.

'DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI'

Bayramda otellerde doluluğun yüzde 85'in üzerinde olacağını düşündüklerini belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Hareketli bir bayram olacağı öngörüsündeyiz. Yoğun bir talep var. Hava yollarında uçaklarda doluluklar mevcut. Oteller bayram için hazır. Bu kapsamda, rezervasyonsuz gelinmemesini ve rezervasyonların son dakikaya bırakılmaması gerektiğini hatırlatıyoruz. Tatil dönemlerinde dolandırıcılara karşı çok dikkatli olunması gerekiyor. TÜRSAB onaylı seyahat acentelerinden rezervasyon yapılmasını önemle rica ediyoruz ya da direkt oteli arayarak rezervasyon yaptırılabilir" dedi.

Bodrum'da herkese göre tatil imkanı bulunduğuna dikkati çeken Dengiz, "Bütçe dostu oteller var. Eğlence mekanlarında konserler ve partiler olacak. Bu nedenle de çok hareketli bir bayram tatili bekliyoruz. Herkes bayram için hazır. Bayramdan sonra da doluluk devam edecektir" diye konuştu.

FİYATLAR 2 BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR, 44 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Otel fiyatlarının kişi başı günlük 2 bin 500 liradan başlayıp, verilen hizmet ve niteliğe göre 44 bin liraya kadar çıktığını belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin de "Bodrum'da her bütçeye göre tatil fırsatı oluyor. Bu yıl nisan-mayıs ayında tam olarak ilkbahar havası yaşayamadık. Bayramda hava çok daha güzel görünüyor, bir bütün olarak düşündüğümüz zaman güzel bir bayram olacak. Bayramda iç pazarın daha hareketli olmasını bekliyoruz. Bayramdan sonra ise dış pazar hareketliliği tekrar başlar. Okullar kapandıktan sonra ise iç pazar tekrar hareketlenir" dedi.

Öte yandan, Milas-Bodrum Havalimanı'na, bayram tatili nedeniyle çeşitli noktalardan 22 ek uçak seferi konulduğu belirtildi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),