Erciyes'e İlk Kar Düştü

Turizm

1)ERCİYES'E MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Kayseri'de havaların soğumasıyla Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezine mevsimin ilk karı düştü. Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre ile 3 bin 917 rakım aralığındaki yağışta, pistlerin büyük bir bölümü beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 3 santimetreye ulaştığı belirtildi.