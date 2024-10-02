Gece Müzeciliği Projesi büyük ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Turizm

Gece Müzeciliği Projesi büyük ilgi gördü

Gece Müzeciliği Projesi büyük ilgi gördü

İzmir Efes ve Denizli Hierapolis'i toplamda 361 bin 215 kişi gece ziyaret etti.

02.10.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, nisan ayında başlatılan Gece Müzeciliği Projesi kapsamında İzmir Efes Örenyeri'ni 284 bin 240, Denizli Hierapolis'i (Pamukkale) ise 76 bin 975 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yıl ilk kez hayata geçirilen 'Gece Müzeciliği' uygulamasının kültür turizminde yeni bir dönemin kapılarını araladığı belirtilerek, "Nisan ayından itibaren devreye giren proje, ören yerlerini ve müzeleri gece saatlerinde ziyaret etmek isteyenler için büyük bir fırsat oldu ve toplamda 361 bin 215 ziyaretçi ağırladı. Gece Müzeciliği kapsamında İzmir Efes ve Denizli Hierapolis (Pamukkale) gibi Türkiye'nin en önemli kültürel miras alanları, akşamın huzurlu atmosferinde doldu taştı. İlk yılında büyük bir başarı yakalayan Gece Müzeciliği Projesi, Türkiye'nin tarihi zenginliklerine olan ilginin sadece gündüzle sınırlı olmadığını gösterdi ve özellikle sıcak yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Nisan-eylül ayları arasında, İzmir Efes Örenyeri'ni 284 bin 240, Denizli Hierapolis'i (Pamukkale) ise 76 bin 975 kişi ziyaret etti. Gece Müzeciliği Projesi'yle sadece birkaç ayda on binlerce kişinin ziyaret ettiği bu ören yerleri, aynı zamanda turizmin sezon dışı zamanlarda da hareketlenmesine katkıda bulundu" denildi.

'FARKLI YERLERDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yıllarda farklı yerlerde de Gece Müzeciliği uygulamalarımızı hayata geçirip ülkemizin kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Turizmi dört mevsim canlı tutma hedefimize büyük katkı sağlayan projede emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Etkinlik, Denizli, Kültür, Turizm, Sanat, İzmir, Efes, Son Dakika

Son Dakika Turizm Gece Müzeciliği Projesi büyük ilgi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:57:01. #1.12#
SON DAKİKA: Gece Müzeciliği Projesi büyük ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement