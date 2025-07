Kapadokya Atçı Festivalı Başladı

NEVŞEHİR'in Göreme beldesinde, 'Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali' başladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin at kültürü ve atçılık geleneğinin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla 'Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali' düzenlendi. Nevşehir Valiliği himayesinde, Göreme Belediyesi ev sahipliğinde Kılıçlar Vadisi girişinde oluşturulan alandaki etkinliğe, Vali Ali Fidan, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ve vatandaşlar katıldı. Festival, Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığında yetiştirilen atların yanı sıra farklı illerden atlarıyla katılan binicilerin geçidi ile başladı.

Etkinlikte konuşan Vali Fidan, "Kapadokya'nın kalbinde peribacalarının hemen gölgesinde, doğanın tarih ile eşsiz uyumunu barındıran bu coğrafyada 'At ve Atçılık Kültürü Festivali'nin birincisini düzenliyoruz. Kapadokya, sadece doğal güzellikleriyle, vadileriyle, peribacalarıyla, yeraltı şehirleriyle değil, aynı zamanda eşsiz kültür zenginliğiyle, mimarisiyle, yaşam kültürü ve gastronomi ile de ülkemizin ve dünyanın en önemli coğrafyalarından birisi. Bu bölge aynı zamanda atçılığın mayalandığı yüzyıllardır atçılık geleneğinin yaşatıldığı güzide coğrafyalardan birisi. Güçlü ve dayanıklı atlarıyla da bilinen 'güzel atlar diyarı' diye adlandırılan bir coğrafya" dedi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,