Kapadokya Balon Festivali 6. Kez Yapıldı
Turizm

Kapadokya Balon Festivali 6. Kez Yapıldı

Kapadokya Balon Festivali 6. Kez Yapıldı
07.08.2025 10:59
Kapadokya'da düzenlenen 6. Balon Festivali'nde 27 ülkeden 38 özel figürlü balon gökyüzünde dans etti.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bul yıl 6'ncısı düzenlenen 'Balon Festivali'nde', 27 ülkeden getirilen üzerinde özel figürlerin bulunduğu 38 balon, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2-10 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenen Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Festival kapsamında bu yıl 27 ülkeden özel figürlü 38 balonun havalandığı 'Balon Festivali' 6'ncı kez düzenlendi. Kalp, rozet, Türk bayrağı, otomobil, roket, inek, fil, tilki, penguen ve çeşitli çizgi film karakterleri figürlü sıcak hava balonları, sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden havalandı. Yerli ve yabancı turistler, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturan sıcak hava balonlarıyla fotoğraf çektirdi.

'38 FARKLI FİGÜRDE BALONLA KAPADOKYA SEMALARI AYRICA ŞENLENECEK'

Nevşehir Valisi Ali Fidan, "Bugün Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında Balon Festivali'ne ev sahipliği yapıyoruz. Kapadokya balon uçuşlarıyla dünyanın en önemli merkezlerinden birisi durumunda. Bugün bölgemizde uçan balonlara ilave olarak 27 ülkeden 38 farklı şekil ve figürde balonla, Kapadokya semaları ayrıca şenlenecek. Güzelleşecek. Tabii balon uçuşları bölgemizin tanıtılması anlamında bölge turizminin ve ekonomisinin gelişmesi anlamında çok büyük etkiye sahip. Bölgedeki en önemli turizm etkinliklerinden birisi balon uçuşları. Genel olarak baktığımızda geçen yıl balon uçuşları anlamında gerek uçulan balon sayısı gerek balona binen yolcu sayısı bakımından tüm zamanların rekoru kırılmıştı" dedi.

'2025 YILININ YENİ BİR REKOR OLUŞTURACAĞINI GÖZLEMLİYORUZ'

Geçen yıl Kapadokya'da yaklaşık 770 bin kişinin balon uçuşu gerçekleştirdiğini söyleyen Vali Ali Fidan, "Bu yılın ilk 7 aylık verilerine baktığımızda balon uçuşlarında yüzde 4'lük, balona binen yolcu sayısında da yüzde 11'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Bu da gösteriyor ki 2025 yılını bu rakamlarla tamamladığımızda bu eğilim devam ettiğinde geçen yıl kırılan rekorun bu senede egale edileceğini gerek uçuş sayısı gerekse balona binen yolcu sayısı bakımından 2025 yılının yeni bir rekor oluşturacağını gözlemliyoruz. Tabii ben bütün misafirlerimizi bu harikulade coğrafyayı, masalsı coğrafyayı, vadilerimizi, peribacalarımızı balona binerek havadan gözlemlemeye, havadan izlemeye davet ediyorum. Bu eşsiz etkinliği, bu büyüleyici coğrafyayı görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'50'NİN ÜZERİNDE BALON BU SENE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRECEK'

Sıcak hava balonu işletmecisi Halis Aydoğdu ise "Kapadokya'da yıl boyu 360 günün 250 günü boyunca balonlarımız uçmakta. Kapadokya Balon Festivali ile beraber bu yıl 6'ncısını gerçekleştirdiğimiz festivalimizde 27 ülkeden 38 balonumuzla beraber özel şekilli balonlarımızla Kapadokya semaları şenlenecek. Her sene de büyüyerek gidiyor. Turizm Bakanlığımıza bu konuda büyük desteklerinden ve organizasyon için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu festivalin büyüyerek devam edeceğini, ilginin de artarak devam ettiğini görmekteyiz. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Toplamda festival bünyesinde bizim yerli üretim balonlarımızla beraber 50'nin üzerinde balon bu sene uçuş gerçekleştirecek" diye konuştu.

'BALON FESTİVALİNİN OLMASI ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

Balon festivaline katılan vatandaşlardan Sibel Çelik de "Yaklaşık 5 yıldır burada yaşıyorum. Her yıl balon festivaline katılmaktan çok büyük bir zevk duyuyorum. Gerçekten çok farklı hissettiriyor. Zaten her sabah balon kalkışı çok güzel bir duyu hissettirdiği için bu yılda balon festivalinin olması güzel bir duygu. Çeşitli şekillerde balonların olması çok dikkat çekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Kapadokya Balon Festivali 6. Kez Yapıldı

