Uzungöl'de yaz sezonu hareketliliği: Turist sayısında yüzde 27 artış - Son Dakika
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Uzungöl'de yaz sezonu hareketliliği: Turist sayısında yüzde 27 artış

Uzungöl\'de yaz sezonu hareketliliği: Turist sayısında yüzde 27 artış
05.06.2026 10:27
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Trabzon'un Uzungöl bölgesinde yaz sezonu başladı. Güneşli havayla gelen ziyaretçiler doğanın tadını çıkarırken, turist sayısında geçen yıla göre yüzde 27 artış kaydedildi. İşletmeciler sezondan umutlu.

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, yaz sezonu hareketliliği başladı. Güneşin yüzünü göstermesiyle bölgeye gelen ziyaretçiler, güzel havanın tadını çıkardı. Geçen yılın ilk 5 ayına oranla turist sayısında yüzde 27 artışın yaşandığı Uzungöl'de, ortaya çıkan yaz manzarası dronla görüntülendi.

Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, yaz sezonu hareketliliği yaşanıyor. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu, her yıl yaklaşık 3 milyon turisti ağırlayan Uzungöl'de, güneşin yüzünü göstermesiyle bölgeye akın eden ziyaretçiler, eşsiz doğa manzarasında yürüyüş yapıp, fotoğraf çektirdi. Kış boyunca yüksek kesimlerde biriken kar sularının erimesiyle debisi artan dereler, bölgede serin atmosfer sunarken; bölgedeki işletmeciler de sezon için umutlu olduklarını belirtti. Geçen yılın ilk 5 ayına göre 2026 yılının ilk 5 ayında yerli ve yabancı toplam turist sayısında yüzde 27 artışın yaşandığı Uzungöl'de, ortaya çıkan seyirlik manzara dronla görüntülendi.

'GÜZEL SEZON GEÇİRMEYİ PLANLIYORUZ'

Turizm işletmeci Mehmet İnan, artan taleplerle yaz sezonunun yoğun geçeceğini ön gördüklerini belirterek, "Bu sene kış aylarından son yılların en büyük kar yağışlarıyla karşılaştık. Gerçekten dağlarda muhteşem bir kar yağışı oldu. Bunun neticesinde de ilkbahar suları coşkun bir şekilde gelmeye başladı. Dereler coştu, muhteşem bir tabiat var. İnşallah bu sene sezondan da umutluyuz. Özellikle temmuz-ağustos ayları için ciddi talepler gelmeye başladı. Umutluyuz ve güzel bir sezon geçirmeyi planlıyoruz. Kurban Bayramı yoğunluğunun ardından yine yoğunluğumuz devam ediyor. Uzungöl'de yamaç paraşütü yapılabilir, yüksek dağlara tur yapılıyor. Hava ne sıcak ne de çok soğuk. Misafirlerimiz güzel zaman geçirebilir. Aslında mevsim olarak tam zamanı diye düşünüyorum" dedi.

'HUZUR DOLU BİR ORTAM'

Uzungöl'e ilk kez geldiğini ifade eden Mine Çelik, "İstanbul'dan buraya ilk kez geliyorum, havası ve suyu çok güzel. Sessizlik ve doğa beni çok etkiledi. Huzur dolu bir ortam, turla geldik etrafı dolaşıyoruz. Trabzon çok güzel bir yer. Seneye annem ve kardeşimle de geleceğim. Herkesin gelmesini öneririm. Hava çok güzel, serin doğası gereği biraz da esiyor" diye konuştu.

'HAVASI ÇOK TEMİZ'

Almanya'dan geldiği Uzungöl'e hayran kalan Gonca Kacerova, "Almanya'dan geliyorum. Uzungöl harika bir yer. Doğası ve suyu çok güzelmiş. Çok sakin, havası çok temiz. Güneşi de güzel yemekleri de güzel. Mutlaka gelinmeli" dedi.

'BURAYA GELEN DERŞARJ OLUR'

Uzungöl'deki sakin ortamın kendisine iyi geldiğini belirten Şevket Polat ise "Diyarbakır'dan geldim. Karadeniz'in insanları sevecen, yemekleri de güzel. Doğasını da çok beğendim. Buraya geç geldiğime pişmanım açıkçası. Büyükşehir karmaşası yok, sakinlik var. Buraya gelen deşarj olur; havası da mükemmel, herkes ortamın tadını çıkartıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Uzungöl'de yaz sezonu hareketliliği: Turist sayısında yüzde 27 artış - Son Dakika

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