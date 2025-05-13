Uzungöl Müzesi, Turistlerin İlgi Odağı - Son Dakika
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Turizm

Uzungöl Müzesi, Turistlerin İlgi Odağı

Uzungöl Müzesi, Turistlerin İlgi Odağı

Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi, yaban hayvanları ve kültürel objelerle ziyaretçileri cezbediyor.

13.05.2025 11:20
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TRABZON'da turizm merkezi Uzungöl'deki 'Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi', turistlerin ilgi odağı oluyor. Bünyesinde tahnit edilmiş yaban hayvanları ve ağaç köklerinden hayvan figürlerinin yanı sıra savaş dönemlerine ait objeler ile asırlık ev ve tarım aletlerinin sergilendiği yöre mimarisiyle dizayn edilen müze, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Çaykara ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, zengin bitki örtüsü, turistik tesisleri ve yöresel lezzetlerinin yanı sıra göl çevresinde kurulan 'Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi' ile dikkati çekiyor. Yarım asrı aşkın süredir otel ve restoran hizmetiyle Uzungöl turizmine katkı sunan Dursun Ali İnan'ın oğlu Mehmet İnan ile 6 yıl önce kurduğu müzede, ağaç köklerinden yapılan hayvan figürleri, sandalye, masa, avize ve çeşitli dekoratif eşyalar yer alıyor. Uzungöl ve bölgenin zengin kültürel mirasının gelecek nesillere taşınması amacıyla turizmci İnan ailesi öncülüğünde oluşturulan müze, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Bünyesinde tahnit edilmiş yaban hayvanların yanında bal mumu heykelleri, savaş dönemlerine ait objeler, arkeolojik eserlerle bölgede kullanılan asırlık ev ve tarım aletlerinin sergilendiği müze, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor. Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda yöre mimarisiyle tasarlanan ve kuruluşundan bugüne 100 bini aşkın turisti ağırlayan müze; özellikle içerisinde oluşturulan yaban hayatı bölümüyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

'UZUNGÖL'ÜN KÜLTÜREL MİRASINA İNANDIK'

Turizmci Mehmet İnan, Uzungöl'ün sadece doğa turizmiyle değil, geçmişten bugüne uzanan kültürel mirasıyla da ön plana çıktığını ifade ederek, "Uzungöl, mevcut tabiatıyla beraber Türkiye'de ve dünyada çok ön plana çıkmış bir yer. Tabii, biz aile olarak aslında uzun dönem unutulmaması gereken önemli noktalardan biri olan Uzungöl'ün kültürel mirasına inandık. Çünkü burada insanlar yüzyıllardan beri yaşamış, horonlar oynamış, yaylalara gitmiş, göçler etmiş, savaşlar geçirmiş. Çok zengin bir kültür haznemizin olduğuna inandık. Bu vesileyle beraber kültürel değerleri ön plana çıkarmak için burada bir müze açmaya karar verdik. Bu topraklara vefamızı yansıtmak için kurduğumuz müzeyle misafirlerimiz üzerinde doğal güzelliklerin yanında günümüze kadar uzanan bu kültürel mirası gördükten sonra daha kalıcı bir etki oluşturuyor" dedi.

'100 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİMİZ OLDU'

Müzede 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını da kaydeden İnan, "İnancımız doğrultusunda 30 yıldan beri süren çalışmalarımız neticesinde babam Dursun Ali'nin önderliğinde böyle bir müziği oluşturduk. Bu müzeyi 2019 yılında hizmete açtık. 2019'dan bu yana 100 binin üzerinde ziyaretçimiz oldu. Gelen misafirlerimizin yüzde 75'i yabancı, yüzde 25'i de yerli ziyaretçidir. Müzemiz açıldığından beri çok ilgi görüyor. Burası Uzungöl'e gelen misafirlerimizin uğrak noktalarından biri oldu. Gelenler de memnun kalıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Uzungöl Müzesi, Turistlerin İlgi Odağı - Son Dakika

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