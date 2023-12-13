 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tom Cruise, aradığı aşkı Rus milletvekilinin kızında buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tom Cruise, aradığı aşkı Rus milletvekilinin kızında buldu

Ünlü aktör Tom Cruise, Rus milletvekilinin kızı Elsina Khayrova ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Aralarında 25 yaş fark olan çift, Londra'daki bir partide öpüşürken görüntülendi.

Tom Cruise, aradığı aşkı Rus milletvekilinin kızında buldu
13.12.2023 - 10:38,  Güncelleme: 11:20
Abone Ol

61 yaşındaki ünlü aktör Tom Cruise, Rus milletvekilinin kızı ve bir elmas tüccarının eski eşi olan 36 yaşındaki Elsina Khayrova önceki gün bir partiye geldi. İkili, partinin ilerleyen dakikalarında öpüşürken görüntülenerek ilişkilerini ilan etti.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEMEDİ

İkilinin geçen cumartesi akşam 21.00 civarında Grosvenor Meydanı'ndaki partiye birlikte geldi. Çifti beraber gören konuklar büyük bir şaşkınlık yaşarken ikili partiden erken ayrıldı. Bir kaynak davetlilerin Cruise'den yoğun bir şekilde kendileri ile fotoğraf çektirmek istediklerini ancak oyuncunun bu durumdan rahatsız olduğu söylendi. Öte yandan oyuncunun DJ aracıyla anons yaptırarak fotoğraf çektirmek istemediğini söylediği de iddia edildi.

MÜCEVHER ZENGİNİ İŞ İNSANIYLA EVLİYDİ

İngiliz vatandaşı olan eski model, daha önce Surrey'deki Wentworth malikanesinde 22 milyon sterlinlik bir malikaneyi ve Londra'da 18 milyon sterlin değerindeki evleri paylaştığı Rus iş adamı Dmitry Tsetkov ile evliydi. Çift ayrıca milyonlarca pound değerinde araba, mücevher ve sanat koleksiyonlarının yanı sıra hem Dubai'de hem de Kıbrıs'ta mülklere sahipti. Khayrova, kocasından geçen yaz boşandı. Boşanma aşamasında kocasından 1 milyon değerindeki çanta koleksiyonunu saklamasıyla manşetlere çıktı.

Tom Cruise, Rus milletvekilinin kızı ile aşkı buldu
Tom Cruise, Rus milletvekilinin kızı ile aşkı buldu
Tom Cruise, Rus milletvekilinin kızı ile aşkı buldu
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Ünlüler
YORUMLAR (5)
  • mert çelik: yaslı tom kuruzun ucagı pıstten hala kalkıyormukı Yanıtla 12 7
  • mert çelik: tom kuruzun sey hala aktıfmı kı Yanıtla 8 9
  • vural kılınç: jigololuk bu Yanıtla 10 8
  • Selim Kayisi: Kız rustan çok ispanyola benziyor Yanıtla 28 2
  • Serkan Basar: ulan yıllar senden hiç götürmüyormu :) Yanıtla 18 2

Tom Cruise, Hollywood, Londra, Rusya, Ünlüler, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ünlüler Tom Cruise, aradığı aşkı Rus milletvekilinin kızında buldu - Son Dakika


23:23
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
23:15
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07
Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43
Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:38
Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:36
Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:27
Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01
Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu

Son Dakika
23:23 Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
23:15 Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07 Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43 Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:36 Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:38 Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:27 Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01 Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
21:27 İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek
21:18 Bakan Bayraktar: Kış saatine geçilmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 00:23:43. #1.12#
SON DAKİKA: Tom Cruise, aradığı aşkı Rus milletvekilinin kızında buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement