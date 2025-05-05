05.05.25\'te Evlilik Yoğunluğu

Gülseren KARAPINAR-Hadican EROL/İSTANBUL, - İSTANBUL'daki nikah salonlarında, evliliklerine özel ve akılda kalıcı bir tarih beilrlemek için 05.05.25 tarihinde evlenmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da evlenmek isteyen çiftler, evliliklerine 5 Mayıs 2025 tarihinde başlamak için yoğunluk oluşturdu. 05.05.25 olarak kodlanan tarihin akılda kalıcı olması nedeniyle özel olduğunu düşünen çiftler, nikah salonlarına akın etti.

'BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜN'

Bugün evlenen Arzu Yaşar, "Özel bir gün, bizim için de çok özel bir gün. O yüzden biz bugünü seçtik. Böyle güzel bir günde çok mutluyuz. Aslında biz 25.05.25 tarihini istiyorduk. O tarihte bulamayınca bu tarihi seçtik. Yine de mutluyuz" dedi.

Eşi Yunus Yaşar ise, "Aslında biz de 25.05.25 tarihini istiyorduk. Özel bir gün olduğu için, akılda kalıcı bir gün olduğu için. Ama o tarih bulamadık, bu tarihi aldık biz de. Bu da akılda kalıcı olduğu için" dedi.

'BİZİM İÇİN ÖZEL OLSUN İSTEDİK'

Gelin Özden Şengül Kolat, "Bugün benim doğum günüm. Bizim için özel olsun istedik. O yüzden bugünü seçtik. Önceden planladık, evet. Çok heyecanlı hissediyorum. Güzel duygular" dedi.

Eşi Abdurrahman Kolat ise, "Hem eşimin doğum günü, hem onun güzelliğine daha çok güzellik katmak için bugünü taçlandırmak istedik. Hem de bu rakamların güzelliği bir araya denk gelmişti. Bu yüzden özellikle bugün ayarlayıp seçtik. Heyecanlıyım. Çok güzel, ömürde bir gün olacak. Bu rakamlarla bir araya gelmesi ve şimdi onun gününde olmasıyla bizim için unutulmayacak, çok güzel bir anı olacak. Çok teşekkür ederim" dedi.