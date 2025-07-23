1 Aylık Bebek Feke\'de Ölü Bulundu

ADANA'nın Feke ilçesinde annesinin emzirip yatağına yatırdığı 1 aylık Gökcan Esentürk, ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde ilçedeki Kaleyüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Nur Esentürk, 1 aylık bebeği Gökcan Esentürk'ü emzirip yatağına yatırdı. Bir süre sonra bebeğinin hareketsiz olduğunu fark eden Fatma Nur Esentürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, minik Gökcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gökcan Esentürk'ün cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.