3 milyondan fazla ehliyet tehlikede! Hepsi geçersiz sayılacak

Türkiye genelinde eski tip sürücü belgesi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik tarihe sayılı günler kaldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ağustos 2025 itibarıyla eski tip ehliyetlerin geçerliliğini yitireceğini duyurarak sürücüleri son kez uyardı. Yenileme işlemini zamanında yapmayan vatandaşlar hem yasal olarak araç kullanma haklarını kaybedecek hem de yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacak.

15 TL YERİNE 7 BİN TL ÖDEYECEKLER

Verilere göre, halen eski tip ehliyet kullanan 3 milyon 211 bin 157 sürücü bulunuyor. Bu vatandaşlar, 31 Temmuz 2025'e kadar başvuruda bulunmadıkları takdirde belgeleri geçersiz hale gelecek. Aynı tarih itibarıyla yalnızca 15 TL olan yenileme bedeli, B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 TL'ye yükselecek. Yetkililer, yoğunluk yaşanmaması için işlemlerin son günlere bırakılmaması çağrısında bulunuyor.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Ehliyet yenileme işlemleri için vatandaşların öncelikle randevu alması gerekiyor. Bu randevular; Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama, veya nvi.gov.tr üzerinden alınabiliyor. Randevu gününde, başvuru sahiplerinin nüfus müdürlüklerine gerekli evraklarla birlikte başvurmaları gerekiyor.

GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyet yenileme başvurusu sırasında ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır:

Mevcut (eski tip) sürücü belgesi,

15 TL'lik başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont,

Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporu,

6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,

MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi.