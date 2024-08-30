30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara

Geniş Video İzle

İstanbul'da hilal, 30 Ağustos'un ilk saatlerinde Türk bayrağı ile birlikte görüntülendi. Ortaya çıkan manzara mest etti.

30.08.2024 11:37  Güncelleme: 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında, 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu, tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdı. Şanlı zaferin 102. yıl dönümünde gökyüzünde de yürekleri ısıtan bir manzara vardı.

İstanbul'da çekilen fotoğrafta hilal, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınında yer alan Türk bayrağı ile birlikte görüntülendi.

30 Ağustos'un ilk saatlerinde gökyüzü de aşka geldi
İstanbul

MEHMETÇİK ANITI İLE HİLAL AYNI KAREDE

Benzer bir manzaraya Ankara da şahit oldu. Polatlı ilçesinde bulunan ve Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası sayılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği yerde Türk askerleri anısına yapılan Kartaltepe Mehmetçik Anıtı ile hilal aynı karede yer aldı.

30 Ağustos'un ilk saatlerinde gökyüzü de aşka geldi
Ankara
30 Ağustos\'ta gökyüzünde mest eden manzara

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mert Pktkn: Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor! Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer! 15 0 Yanıtla
  • Tuna güler: Tanrı Türkü korusun ve yüceltsin 12 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Allahın lütfü işte güzel olmuş 12 0 Yanıtla
  • Nuri Varol: TÜRKIYE CUMHURIYETI ILELEBET VAROLACAKTIR TANRI TURKU KORUSUN. 9 1 Yanıtla
  • Ali Kublay: Bir hilal uğruna ya rab ne güneşler batıyor 7 0 Yanıtla

11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
20:46 Ukrayna’da F-16 savaş uçağı düştü Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü
20:26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi
20:19 Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
18:13 Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 13:21:57. #1.13#
SON DAKİKA: 30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement