30 Ağustos\'ta gökyüzünde mest eden manzara

Yaşam

Eşini ve eşinin arkadaşını bıçakladıktan sonra intihar etti

Tahkim Kurulu\'ndan Göztepe maçında saldırıya uğrayan Ali Koç ile ilgili sürpriz karar

Henüz 22 yaşındaydı! Cenazesini teslim alırken daha fazla dayanamadı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında, 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu, tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdı. Şanlı zaferin 102. yıl dönümünde gökyüzünde de yürekleri ısıtan bir manzara vardı.

İstanbul'da çekilen fotoğrafta hilal, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınında yer alan Türk bayrağı ile birlikte görüntülendi.

İstanbul

MEHMETÇİK ANITI İLE HİLAL AYNI KAREDE

Benzer bir manzaraya Ankara da şahit oldu. Polatlı ilçesinde bulunan ve Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası sayılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği yerde Türk askerleri anısına yapılan Kartaltepe Mehmetçik Anıtı ile hilal aynı karede yer aldı.