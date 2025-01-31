78 kişinin öldüğü otelin sahibi, 3'üncü otelini yapıyormuş - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

78 kişinin öldüğü otelin sahibi, 3'üncü otelini yapıyormuş

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını sonrası tutuklanan otel sahibi Halit Ergül'ün Karacasu beldesinde yeni bir otel inşa ettiği ortaya çıktı. 35 oda olarak planlanan ve orman içerisine yapılan otelin kaba inşaatının tamamlandığı, inşaatta bir iş makinesinin çalıştığı görüldü. Ergül'ün Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan restoranını da kapattığı öğrenildi. Ergül'ün sahibi olduğu Gazelle Resort Otel'in giriş yolundaki parka, vatandaşlar tarafından tepki pankartı asıldı.

31.01.2025 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BOLU'da 78 kişinin öldüğü yangın faciasına ilişkin soruşturmada tutuklanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün Karacasu beldesinde 3'üncü otelini yaptırdığı ortaya çıktı. 35 oda olarak planlanan ve orman içerisine yapılan otelin kaba inşaatının bittiği, ayrıca inşaatta bir iş makinesinin çalıştığı görüldü.

Kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı Halit Ergül'ün Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel'i de faciadan sonra kapatıldı.

KABA İNŞAATIN BİR KISMI TAMAMLANMIŞ

Faciaya ilişkin soruşturma sürerken, Halit Ergül'ün Karacasu beldesinde 3'üncü otelini yaptırdığı ortaya çıktı. 35 oda olarak planlanan ve orman içerisine yapılan otelin kaba inşaatının bittiği, ayrıca inşaatta bir iş makinesinin çalıştığı görüldü. Ergül'ün Gölcük Tabiat Parkı'nda göl kenarında bulunan restoranını da boşaltarak kapattığı öğrenildi.

ERGÜL'E PANKARTLI TEPKİ

Diğer yandan Karacasu beldesinde Halit Ergül'ün sahibi olduğu Gazelle Resort Otel'in giriş yolundaki parka, vatandaşlar tarafından "Ben 78 canın ailelerinin hatta tüm Türkiye'nin sesiyim. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Cani Halit" yazılı pankart asıldığı görüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 78 kişinin öldüğü otelin sahibi, 3'üncü otelini yapıyormuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:46 CHP’li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı
12:21 İmamoğlu’nun mikrofonu verdiği Yavaş’ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım
11:59 Ekrem İmamoğlu’ndan ifade sonrası ilk sözler Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
19:18 İletişim Başkanlığı’ndan Thodex kurucusu Özer’in tahliye edildiğine ilişkin iddialara yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Thodex kurucusu Özer'in tahliye edildiğine ilişkin iddialara yalanlama
19:13 İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
18:57 Rakam öyle böyle değil: Al Nassr, Talisca’nın yerini doldurmak için servet harcadı Rakam öyle böyle değil: Al Nassr, Talisca'nın yerini doldurmak için servet harcadı
18:52 İsrail, Gazze’de varılan anlaşmanın üçüncü turunda 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail, Gazze'de varılan anlaşmanın üçüncü turunda 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
18:26 Fenerbahçe’den Galatasaray’a ortalığı karıştıracak gönderme Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak gönderme
18:18 Hakimler Kura Töreni’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gülümseten ifadeler Hakimler Kura Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gülümseten ifadeler
18:04 Dünya yıldızı, Galatasaray’a imza atmak üzere Dünya yıldızı, Galatasaray'a imza atmak üzere
17:54 İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 13:02:10. #1.13#
SON DAKİKA: 78 kişinin öldüğü otelin sahibi, 3'üncü otelini yapıyormuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.