9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

ÇANAKKALE'de nefes borusuna yiyecek kaçan 9 yaşındaki Çağrı Misli, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. Misli, bugün son yolculuğuna uğurlandı.Olay, 19 Mayıs'ta alışveriş merkezindeki bir restoranda meydana geldi. Barbaros İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Çağrı Misli'nin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Misli, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Misli, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Misli için bugün ikindi vakti Baklacı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Misli'nin yakınları burada taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Misli, şehir mezarlığına defnedildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,