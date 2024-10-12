Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü

Yaşam

Daha dün kulüp alan futbolcu bir de sokak aldı, ortalık karıştı

Geçtiğimiz aylarda Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat mühendisi Murat Keklik, önce oğlu Yağız'ın gözleri önünde kardeşi Doğa'yı öldürmüş daha sonra da oğluna annesi Cemile Yıldız'ı görüntülü aratmıştı. Gözü dönen Keklik, görüntülü konuştukları esnada önce oğlunu sonra da kendini öldürmüştü.

"100 GÜNDÜR ATAMADIĞIM ÇIĞLIĞI ATMAYA GELDİM"

Dehşete düşüren bu olay sonrası acılı anne Cemile Yıldız, aylar sonra Oğuzhan Uğur'un programında ortaya çıktı. Acılı anne henüz fragmanı yayınlanan programda söz alarak "Ben 6284'ü de bilmem, İstanbul Sözleşmesi'ni de bilmem. Ben 2 çocuk annesiyim hala anneyim. 100 gün önce benim çocuklarım babaları tarafından… Melek oldu. 2 çocuğum babaları tarafından öldürüldü. 100 gündür atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya. Ben sadece boşanmak istemiştim" ifadelerini kullandı.