Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü - Son Dakika
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Yaşam

Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü

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Ankara'da boşanmak istediği eşi tarafından iki çocuğu öldürülen Cemile Yıldız'ın anlattıkları katıldığı programa damga vurdu. "Ben sadece boşanmak istemiştim" diyen Yıldız, "2 çocuğum babaları tarafından öldürüldü. 100 gündür atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya" ifadelerine yer verdi.

12.10.2024 10:06
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Geçtiğimiz aylarda Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat mühendisi Murat Keklik, önce oğlu Yağız'ın gözleri önünde kardeşi Doğa'yı öldürmüş daha sonra da oğluna annesi Cemile Yıldız'ı görüntülü aratmıştı. Gözü dönen Keklik, görüntülü konuştukları esnada önce oğlunu sonra da kendini öldürmüştü.

Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: Atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya

"100 GÜNDÜR ATAMADIĞIM ÇIĞLIĞI ATMAYA GELDİM"

Dehşete düşüren bu olay sonrası acılı anne Cemile Yıldız, aylar sonra Oğuzhan Uğur'un programında ortaya çıktı. Acılı anne henüz fragmanı yayınlanan programda söz alarak "Ben 6284'ü de bilmem, İstanbul Sözleşmesi'ni de bilmem. Ben 2 çocuk annesiyim hala anneyim. 100 gün önce benim çocuklarım babaları tarafından… Melek oldu. 2 çocuğum babaları tarafından öldürüldü. 100 gündür atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya. Ben sadece boşanmak istemiştim" ifadelerini kullandı.

Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü

3-sayfa, Ankara, Eğitim, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü - Son Dakika

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