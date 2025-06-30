Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, ülkenin bir çok noktasında çıkan orman yangınlarından etkilenenlere maddi destek yapılacağını duyurdu. AFAD'ın açıklamasına göre, hane başına 162 bin lira verilecek.
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30.06.2025 18:08:18. #7.13#
SON DAKİKA: AFAD'dan orman yangınlarından etkilenenlere destek - Son Dakika
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