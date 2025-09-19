Afyon'da 1930 kilo ağırlığındaki sucuklu yumurtayla dünya rekoru kırıldı - Son Dakika
Yaşam

Afyon'da 1930 kilo ağırlığındaki sucuklu yumurtayla dünya rekoru kırıldı

19.09.2025 19:48
UNESCO tescilli gastronomi şehri Afyonkarahisar, 7. Gastro Afyon Festivali'nde dünyanın en büyük sucuklu yumurtası rekor denemesine ev sahipliği yaptı. 1 ton sucuk ve 15 bin yumurta ile 25 metrekarelik dev tavada 30 şefin hazırladığı sucuklu yumurtanın ağırlığı 1930 kilo olarak belirlendi ve Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

Afyonkarahisar'da 1 ton sucuk ve 15 bin yumurta ile yapılan 1930 kiloluk sucuklu yumurta Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

UNESCO tescilli gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan sucuklu yumurta için 7. Gastro Afyon Festivali kapsamında rekor denemesi yapıldı.

1 TON SUCUK, 15 BİN YUMURTA

1 ton sucuk ve 15 bin yumurta ile 25 metrekarelik dev tavada 30 şefin hazırladığı sucuklu yumurta Guinness World Records Denetmeni Şeyda Subaşı Gemici'nin gözetiminde pişirildi.

REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Gemici, pişirilen sucuklu yumurtayı önce tadan, daha sonra ağırlığını ölçen ve ardından sucuklu yumurtanın Guinness Rekorlar Kitabına girdiğini açıkladı: "Dünyanın en büyük sucuklu yumurta rekorunu kırabilmek için Guinness Dünya Rekorlarından minimum verilen ağırlık sayısı 1000 kilo olarak belirlenmişti. Bugün tarttığımız sucuklu yumurtanın ağırlığı 1930 kilo olarak belirlenmiştir.

Büyük bir sevinçle Guinness Dünya Rekoru 'nu ilan ediyorum. Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası bugünden itibaren yeni rekortmenleri Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Profesyonel Aşçılar Federasyonu."

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa yavuzdeger:
    nerede boş iş var bizde… 19 2 Yanıtla
  • Aslancimbom1234:
    bilim adına müthiş iş yapmışız :) 15 1 Yanıtla
  • Szka788304:
    Dünya hırsızlık rekoru eko da 5 2 Yanıtla
  • zdrkbcp78r:
    çokmu gerekliydi. fakire dağıt desen şefleri bulamazsın. 4 1 Yanıtla
  • said örücü:
    inşallah çöpe dökmemişsinizdir 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:12
ABD Başkanı Donald Trump: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağım.
ABD Başkanı Donald Trump: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağım.
19:16
Canlı anlatım İzmir’de müthiş maç, goller üst üste geldi
Canlı anlatım! İzmir'de müthiş maç, goller üst üste geldi
18:53
İmamoğlu’nun ’Ahmak Davası’nda aldığı siyasi yasak da içeren ceza istinafta onandı
İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası'nda aldığı siyasi yasak da içeren ceza istinafta onandı
18:41
Golden Boy Web adayları arasında dört Türk futbolcu
Golden Boy Web adayları arasında dört Türk futbolcu
17:55
Mevsimin ilk karı o ilimize düştü, her yer beyaza büründü
Mevsimin ilk karı o ilimize düştü, her yer beyaza büründü
17:53
Erdoğan’dan Netanyahu’ya “Silvan Kitabesi“ resti: Onu sana vermeyiz
Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Silvan Kitabesi" resti: Onu sana vermeyiz
17:18
Böyle baba olmaz olsun: Videoyu izleyenler Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Böyle baba olmaz olsun: Videoyu izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
