Ahmet Levendoğlu'nun dikkat çeken vasiyeti! Namazı kılınmadı - Son Dakika
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Yaşam

Ahmet Levendoğlu'nun dikkat çeken vasiyeti! Namazı kılınmadı

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80 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu'nun vasiyeti üzerine cenaze namazı kılınmadı. Levendoğlu'nun cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

09.04.2025 12:01  Güncelleme: 12:10
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Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için AKM Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi. Törene ailesi, dostları, öğrencileri ve sevenlerinin yanı sıra oyuncu Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Törende oğlu Emin Levendoğlu ile sanatçının yakın dostları ve öğrencileri söz alarak Ahmet Levendoğlu'nu anlattı. Konuşmalar sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

CENAZESİNİ ÖĞRENCİSİ OLAN ÜNLÜLER TAŞIDI

Törenin ardından, aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu sanat dünyasından pek çok isim, Ahmet Levendoğlu'nun tabutunu omzunda taşındı. Usta sanatçı, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ahmet Levendoğlu'nun dikkat çeken vasiyeti! Namazı kılınmadı

CENAZE NAMAZI KILINMADI

Öte yandan usta oyuncunun vasiyeti üzerine cenaze namazı kılınmadı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından direkt Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Ailesinin paylaştığı cenaze töreni bilgilendirmesinde de AKM'deki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği ifade edildi.

Ahmet Levendoğlu'nun dikkat çeken vasiyeti! Namazı kılınmadı
Ahmet Levendoğlu\'nun dikkat çeken vasiyeti! Namazı kılınmadı

Kültür Sanat, Yönetmen, Magazin, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ahmet Levendoğlu'nun dikkat çeken vasiyeti! Namazı kılınmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • himmet kepez:
    Dünyada iken alnı secdeye değmemiş demek ki. Nasibini alamadan gitmiş bu diyardan. Nasipsizlik böyle bir şey olsa gerek. Mevlam bizlere müslüman gibi yaşayıp müslüman olarak ölmeyi nasip etsin. 306 43 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Birazdan gelip yobazlar az sonra gelir diye yorum yapacak insanların düşüncelerine saygı duymadan ama reel hayatında düşünce özgürlüğünü savunduğunu söyleyen birisi... 46 194 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    herkes sizin gibi düşünmek, sizin gibi yaşamak ve sizin gibi inanmak zorunda değil. cenazeye saygılı olsun lütfen. 47 167 Yanıtla
  • 01011978:
    cehennem de kılarlar sana namazı sana 150 46 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    insan doğar büyür yaşar ölür. Cenaze olur imam para alır Hac olur araplar para alır kurban bayramı olur vakıflar para kazanır din para üzerine kurulmuştur.Ben öldükten sonra namaz kilsan ne olur Buda eski bir gelenek 28 158 Yanıtla
  • caps lock:
    Ülke bu dincilerden ne çekti be kardeşim. Atatürk e bu işi tam yapamadığı için kızgınım. 33 144 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Nisan ayi bereketiyle geldi cok sukur 90 25 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Örümcek ağı gibi ataistler sarmış tiyatro medya roman hikaye filim Türkü şarkı şiir ne varsa Blr blr gidiyorlar şükür ki Gelecek nesilleri bunlardan Allah muhafaza 64 16 Yanıtla
  • Halis demir:
    en azından islamiyeti karslayıp cenazesini camiden kaldırtmamış dürüst davranmış helal olsun 49 3 Yanıtla
  • özkan çetin:
    bu nasıl vasiyet arkadaş 26 19 Yanıtla
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