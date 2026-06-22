Alanya'da Amatör Balıkçıdan Balina Görüntüsü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya'da Amatör Balıkçıdan Balina Görüntüsü

Alanya\'da Amatör Balıkçıdan Balina Görüntüsü
22.06.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Kalesi açıklarında amatör balıkçı, su yüzeyine çıkan balinayı görüntüledi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde amatör balıkçı, Alanya Kalesi açıklarında su yüzeyine çıkan balinayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Alanya Kalesi açıklarında teknesiyle ava çıkan Rusya uyruklu amatör balıkçı Ruslan Chernyshev, deniz yüzeyindeki hareketliliği fark etti. Teknesiyle bölgeye yaklaşan Chernyshev, su yüzeyine çıkan balinayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre teknenin yakınında görülen balina, su yüzeyinde ilerledikten sonra gözden kayboldu. Sanal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Alanya, Dünya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Alanya'da Amatör Balıkçıdan Balina Görüntüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos’a geri döndü Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos'a geri döndü
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı "Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Bizim Çocuklar’a bir şok daha Bizim Çocuklar'a bir şok daha
Müzakereler sürerken Trump’tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran’ı yok ederiz Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz
Malaga, 8 yıl aradan sonra yeniden La Liga’da Malaga, 8 yıl aradan sonra yeniden La Liga'da
Sacha Boey’in hayalleri suya düştü Galatasaray’dan karar Sacha Boey'in hayalleri suya düştü! Galatasaray'dan karar
Okan Buruk’tan milli yıldıza telefon: Galatasaray’a gel Okan Buruk'tan milli yıldıza telefon: Galatasaray'a gel

13:23
Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı Sörloth transferinde istediği rakam şok etti
Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı! Sörloth transferinde istediği rakam şok etti
13:22
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den istifa etti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti
13:19
Galatasaray’a Singo şoku Aylarca yok
Galatasaray'a Singo şoku! Aylarca yok
13:09
Dünyanın konuştuğu kaleci Neuer’i bile silip attı
Dünyanın konuştuğu kaleci Neuer'i bile silip attı
12:27
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
12:13
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
11:54
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
11:49
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
11:36
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
11:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 13:48:49. #7.13#
SON DAKİKA: Alanya'da Amatör Balıkçıdan Balina Görüntüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.