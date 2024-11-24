Yönetmen ve oyuncu Ali Atay, Fatih Altaylı'nın programında dikkat çeken bir çıkış yaptı. Ülkede yaşanan acı olaylar sonrası ünlü isimlerin hedef haline getirildiğini savunan Atay, tepki gösterdi.
Toplumsal olaylarda ünlü isimlere bir misyon biçildiğini söyleyen Atay, "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum abi? Bu işin birimleri var. Benim karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var, manipülasyona neden geliyoruz?" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yaşam › Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum? - Son Dakika
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