Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?

Yaşam

Naci Görür\'den bir ilimiz için korkutan uyarı: 7 ve üzerinde deprem olabilir

Yönetmen ve oyuncu Ali Atay, Fatih Altaylı'nın programında dikkat çeken bir çıkış yaptı. Ülkede yaşanan acı olaylar sonrası ünlü isimlerin hedef haline getirildiğini savunan Atay, tepki gösterdi.

"BENİM KARIM DOĞURURKEN BENİM MARAŞ'TA NE İŞİM VAR?"

Toplumsal olaylarda ünlü isimlere bir misyon biçildiğini söyleyen Atay, "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum abi? Bu işin birimleri var. Benim karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var, manipülasyona neden geliyoruz?" ifadelerini kullandı.