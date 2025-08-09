Amasya'da Çiftçi Tilkiyi Eliyle Besledi

AMASYA'da yaşayan çiftçi Ömer Sarı, bir tilkiyi eliyle beslediği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Büyük Kızılca köyünde aç kalan tilki köye indi. Köylülerden çiftçi Ömer Sarı, her akşam evinin bahçesine gelen tilkiyi ekmek vererek besledi. Tilkiye 'Gel fıstığım benim' diye seslenen Sarı, uzun süre aç kaldığı düşünülen tilkiyi elleriyle besledi. Karnını doyuran tilki daha sonra bölgeden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Şerife Serap KARA/AMASYA,