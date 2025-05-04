Amatör Balıkçıdan 30 Kiloluk Köpekbalığı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Amatör Balıkçıdan 30 Kiloluk Köpekbalığı

Cengiz Bayar, Hatay'da 30 kiloluk kum köpek balığı yakalayıp denize saldı.

04.05.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY'ın Payas ilçesinde denizde botla avlanan amatör balıkçı Cengiz Bayar, oltayla 30 kiloluk kum köpek balığı yakaladı. Bayar ve arkadaşı, cep telefonuyla görüntüledikleri köpek balığını iğneden kurtarıp, denize bıraktı.

Amatör balıkçı Cengiz Bayar, arkadaşıyla birlikte avlanmak için botuyla İskenderun Körfezi'ne açıldı. Oltasını denize atan Bayar, bir süre sonra güçlü bir balığın yemi yuttuğunu fark etti. Bayar, sert hareketleriyle karşılaştığı balığı su yüzeyine çıkarabilmek için 45 dakika mücadele etti. Balığı yoran Bayar, yüzeye çıkardığında kum köpek balığı olduğunu fark etti. Bayar'ın balıkla mücadelesini görüntüleyen arkadaşı da "Tuta tuta köpekbalığı mı tuttun? Dikkat et botu patlatmasın" diye espri yaptı. Bir süre 30 kilo ağırlığındaki köpek balığını cep telefonuyla görüntüleyen iki arkadaş, daha sonra oltanın iğnesinden kurtararak onu tekrar denize saldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cengiz Bayar, Balıkçılık, Denizcilik, Hayvanlar, 3-sayfa, Payas, Hatay, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Amatör Balıkçıdan 30 Kiloluk Köpekbalığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Tansiyon zirveye çıktı ABD’nin hamlesine Kuzey Kore’den nükleer tehdit Tansiyon zirveye çıktı! ABD'nin hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu
Borsa İstanbul’da felaket Kaybolan paranın haddi hesabı yok Borsa İstanbul'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 18:11:33. #7.12#
SON DAKİKA: Amatör Balıkçıdan 30 Kiloluk Köpekbalığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.