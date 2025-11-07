Ankara'da kahreden kaza! Otomobil hurdaya döndü, 3 kişilik aile yok oldu - Son Dakika
Yaşam

Ankara'da kahreden kaza! Otomobil hurdaya döndü, 3 kişilik aile yok oldu

07.11.2025 19:42
Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki TIR'ın çekicisine arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan anne, baba ve 1 yaşındaki bebekleri hayatını kaybetti.

Ankara'da Kahramankazan ilçesinde kahreden bir kaza meydana geldi.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'ın çekicisine arkadan çarptı.

3 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobildeki S.Y., eşi K.Y. ve 1 yaşındaki kız çocukları L.Y. kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

