Ankara\'da kahreden kaza! Otomobil hurdaya döndü, 3 kişilik aile yok oldu

Ankara'da Kahramankazan ilçesinde kahreden bir kaza meydana geldi.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'ın çekicisine arkadan çarptı.

3 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobildeki S.Y., eşi K.Y. ve 1 yaşındaki kız çocukları L.Y. kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.