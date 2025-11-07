Ankara'da Kahramankazan ilçesinde kahreden bir kaza meydana geldi.
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'ın çekicisine arkadan çarptı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobildeki S.Y., eşi K.Y. ve 1 yaşındaki kız çocukları L.Y. kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Yaşam › Ankara'da kahreden kaza! Otomobil hurdaya döndü, 3 kişilik aile yok oldu - Son Dakika
