Ankara'da Ege Mahallesi- Beştepe güzergahında seferini gerçekleştiren339-7 numaralı 06 HO 1145 plakalı özel halk otobüsünde akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre; özel halk otobüsünün tavanından yağmur suları damladı.
Tavandan damlayan yağmur suları otobüsün yerlerini ve koltuklarını ıslattı. Otobüste bulunan yolcular çareyi içeride şemsiye açmakta buldu.
Yaşananlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde otobüsün içerisine akan suyun yolcuların üzerine damladığı, bazı yolcuların ıslandığı ve ıslanan koltuklara bant çekildiği görüldü.
Son Dakika › Yaşam › Otobüsün içine yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı - Son Dakika
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