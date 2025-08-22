Esenyurt Şehitler Parkı'nda çocukların kendi aralarında oynadığı sözde oyun, görenleri endişeye sürükledi. Oyunda bir çocuk, arkadaşının boynunu saniyeler boyunca sıkıyor. Nefessiz kalan çocuk kısa süre içinde bayılarak yere yığılıyor. Çevredekilerin ise olayı eğlence gibi görüp kahkahalarla izlemesi dikkat çekti. Uzmanlar, bu tür oyunların ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
Son Dakika › Yaşam › Anne-babalar aman dikkat: Bu oyun çocuğunuzu hayattan koparabilir - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?