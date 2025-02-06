Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor - Son Dakika
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Yaşam

Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor

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Ticaret Bakanlığı, bebek kıyafeti ürünleri satan iki markanın ürünlerinde ağır kimyasal tespit edildiğini açıkladı. İki markanın ürünleri için toplatma kararı verildi.

06.02.2025 22:17  Güncelleme: 22:42
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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yeni liste yayımladı. Listeye piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı aldığı ürünlerin yenileri eklendi. Bu listeye, Bursa'dan 3 firma da girdi.

BEBEK ZIBININDA KİMYASAL RİSK ÇIKTI

Bakanlık, özellikle bebeği anne babaları yakından ilgilendiren bir uyarıda bulundu. "Mini Pakel" marka bebek zıbınının kimyasal risk taşıdığı için piyasaya arzının yasaklandığını ve toplatıldığını açıkladı. Ürünün yapılan testlerde "kalır" sonucu verdiği belirtildi.

"ELBİSENİN ÇOCUKLARI YARALAMA RİSKİ VAR"

Bakanlık ayrıca, "Le Mabellle" marka pul payetli çocuk elbisesine yönelik bir uyarı da yayımladı. Ürünün boyun kısmında yer alan serbest uçlu kordonun tehlikeli olduğu, elbisenin çocuklar için yaralanma riski taşıdığı kaydedildi. Söz konusu ürünün de toplatılarak piyasadan çekileceği vurgulandı.

Bursa'da üretilen boncuk atan silahlar, listede yer alan bir başka ürün oldu. Bu ürünlerin yaralanma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklandığı ve toplatılacağı açıklandı.

Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor

Ticaret Bakanlığı, Güncel, Sağlık, Yaşam, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Eren Türkmen:
    Biz 90lı jenerasyon olarak evlenmeyi ve çocuk yapmayı boykot ediyoruz o yüzden bizi bu haber ilgilendirmiyor:) 28 48 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Yandaş değildir ondan 22 30 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    onu almayın bunu almayın diyene kadar kapatsana pardon vergi alıyorlar ülkeyi ne hale getirdiniz. 16 3 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Ja şu 90 lı Generation herkesin cebinde Bıçak Tabança. Ulan her defasında onça yol gittim, tam buldum derken, her defasında ya çoktan düşmanı kendini Asmış veya çoktan kendini vurmuş. Allah dan reva mı lan bu bana. 90 lıları duymak bile istemiyorum :( 5 4 Yanıtla
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