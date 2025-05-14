Anne ve Evlat Hasretine Dokunuş

İZMİR'de 'Anneden Evlada Bir Dokunuş Projesi' kapsamında Bakırçay Üniversitesi'nde okuyan annelerinden uzak öğrenciler ile Menemen ilçesinde yaşayan çocukları şehir dışındaki anneler, gönül sofrasında buluştu. Etkinlikte evlat ve anne hasretini gideren katılımcılar, keyifli vakit geçirdi.

Bakırçay Üniversitesi'nde okuyan, ailelerinden uzakta yaşayan öğrenciler ile evlatları şehir dışında olan Menemen ilçesinde yaşayan anneler, 'Anneden Evlada Bir Dokunuş' projesi kapsamında aynı sofrada bir araya geldi. Proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında Bakırçay Üniversitesi Genç Ofis öğrencileri ile Medeniyet ve İlim Topluluğu tarafından hayata geçirildi. Menemenli kadınlar, evlerinde hazırladıkları yemekleri üniversite öğrencilerine ikram etti. Etkinlikte öğrenciler de şarkı ve şiirlerle annelere teşekkür etti, hediyeler verdi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte hem anne özlemi hem evlat hasreti bir nebze de olsa giderildi. Bakırçay Üniversitesi Medeniyet ve İlim Topluluğu Başkanı, Hemşirelik Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Merve Çevik, "Projeyi yapmamızın amacı öğrencilerin kişisel ve sosyal anlamda gelişimlerini sağlamaktı. Bu etkinlik ile öğrencilerin gurbet hasretlerini, evlatları şehir dışında olan ailelerin evlat hasretini gidermeyi hedefledik" dedi.

'GENÇLERİ HER ZAMAN DESTEKLEMEYE HAZIRIM'

Menemen'de yaşayan ev hanımı Ayşe Çevik (62), projeye gençleri çok sevdiği için katıldığını dile getirerek, "Onların okuması beni çok mutlu ediyor. Çocuklara en güzel yaptığım yemek olan sarma sardım. Sarma sararken yurt dışında yaşayan çocuklarım aklıma geldi hem hüzünlendim hem çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Menemen'de yaşayan ev hanımı Güzin Öztürk (49) ise gençleri her zaman desteklemeye hazır olduğunu vurgulayarak, "Böyle bir etkinlikte bulunmak çok güzel, gençlere sarma ve havuç tarator yaptım. Çok da severek yaptım" dedi.

Bakırçay Üniversitesi Tarih Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Can Polat Çoban da "Şehir dışında okuyan öğrenciler merkezde yaşayan ailelerle kaynaşıp, anne özlemini gidermek için bu etkinliğe katıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler anne şefkati hissetti" diye konuştu.