Antalya'da Sıcak Hava Denizi Doldurdu - Son Dakika
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Antalya'da Sıcak Hava Denizi Doldurdu

Antalya\'da Sıcak Hava Denizi Doldurdu
11.07.2026 12:37
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Antalya'da sıcaklık 34 dereceye yükselince Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı.

ANTALYA'da hissedilen sıcaklık 34 dereceye ulaşınca sıcaktan bunalanlar sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kent merkezinde hava sıcaklığı 30 derece ölçülürken, nem oranının yüzde 70 seviyelerine çıkmasıyla hissedilen sıcaklık gün içerisinde 34 dereceyi gördü. Nemin etkisini hissettirdiği kentte serinlemek isteyenler, erken saatlerden itibaren Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Sahile gelenlerden kimi denize girerek sıcak havadan korunmaya çalışırken, kimileri şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti. Bazıları ise son zamanlarda popülerleşen ayakta kürek sörfü (SUP) yaptı. Sahil bandında yürüyüş yapanlar, kıyıda vakit geçirenler ve denizde yüzenlerin sahilde oluşturduğu yoğunluk dron ile görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Antalya'da Sıcak Hava Denizi Doldurdu - Son Dakika

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