Antalya'da Sıcaklardan Kurtuluş: Kar Odası - Son Dakika
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Yaşam

Antalya'da Sıcaklardan Kurtuluş: Kar Odası

24.07.2025 10:24
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40 dereceyi bulan sıcaklarda tatilciler 'kar odası'nda eksi 2 derecede serinliyor.

HİSSEDİLEN sıcaklığın 40 dereceleri bulduğu Antalya'da tatilciler, eksi 2 derecelik 'kar odası'nda serinliyor.

Antalya'da hava sıcaklığı ve nem oranı mevsim normallerinin üzerine çıktı. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu kentte deniz suyu sıcaklığı 31 derece ölçülürken, nem oranı zaman zaman yüzde 80'e ulaştı. Sıcak hava dalgasının etkisini artırdığı Antalya'da, sahillerde serinlemeye çalışan tatilciler yüksek deniz suyu sıcaklığı nedeniyle bekledikleri ferahlığı bulamayınca 'kar odası'nı tercih etmeye başladı. İçerideki hava sıcaklığı eksi 2 derece olan odada, yapay kar ve kış temalı ambiyans oluşturuluyor. Dışarısıyla 42 derecelik sıcaklık farkı bulunan kar odası, ziyaretçilere nefes aldırıyor. Özellikle çocuklu ailelerin ilgi gösterdiği kar odası, dışarıdaki kavurucu sıcaklıktan kaçış noktası haline geldi.

'BİR NEBZE DE OLSA SERİNLEDİ'

Adana'dan Antalya'ya geldiklerini belirten Şevin Ergül Erol, Ben sıcak havayı seviyorum, aksine soğuk sevmiyorum. Ama çocuklarımız buraya gelmeyi çok istedi. Bizler Adana'dan dolayı sıcağa çok alışkınız. Kar odasında bir nebze de olsa serinledik dedi.Ailesiyle kar odasına gelen Fatma Ülkü Aslan, Antalya çok sıcak. Dışarıda lavın içindeymişiz gibi ama burada hava çok serin. Montla geziyoruz ve sanki kış mevsimindeyiz gibi. Denize girmekten daha ferah hissettiriyor kar odası dedi. Kar odasında eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Yağmur Aslan ise kendisini kayak merkezinde gibi hissettiğini, sıcak havadan kar odasında korunduklarını kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Antalya'da Sıcaklardan Kurtuluş: Kar Odası - Son Dakika

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