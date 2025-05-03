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Yaşam

Antalya Saat Kulesi'nde Zaman Sorunu

Antalya'nın tarihi saat kulesindeki saatler, güncel zamanın 30 dakika gerisinde kalıyor.

03.05.2025 10:49
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ANTALYA'nın simgelerinden olan ve binlerce yıldır ayakta duran burçlar üzerine inşa edilen tarihi kuledeki saatler, bir süredir güncel zaman diliminden geride kalıyor. Saatlerin son günlerde tamamen durduğu ve çalışmadığı görüldü.

Antalya'nın simgelerinden olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilcinin ziyaret ettiği Kaleiçi'nin girişinde bulunan ve Helenistik Dönem'e tarihlenen burçlar üzerinde yer alan, kule kısmı Bizans Dönemi'nde yapılan ve 1900'lü yılların başında saat kulesi olarak inşa edilen yapıda, 2023 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antalya Müzesi denetiminde, Antalya Bilim Üniversitesi'nden Doç. Dr. Esin Kuleli'nin hazırladığı proje kapsamında Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayıyla yürütülen çalışma geçen sene tamamlandı.

3 milyon 600 bin TL'lik ödenek harcanan proje uygulaması sırasında, 22 metre yüksekliği bulunan kulenin dört bir tarafındaki saatlerin orijinal olmadığı, orijinal saatlerin ise çalınmış olabileceği ortaya çıktı. Yerine takılan plastik saatleri tutturmak için kullanılan demirlerin ise zaman içerisinde tarihi yapıya zarar verdiği belirlendi. Restorasyon sürecinde, çalınan saatlerin birebir aynısını bulmak için saat ustası Recep Gürgen ile temasa geçildi. Gürgen tarafından, 1900'lü yıllardaki orijinaline uygun, her saat başı ses çıkaracak şekilde bir koleksiyonerin hibe ettiği saatin tamir ve yapımı tamamlandı. Saat ve saatin iç mekanizması vinç ile saat kulesine yerleştirildi.

Ancak yerine takılan saatler, geçen sürede zamanı doğru göstermemeye başladı. Güncel zaman diliminde yaklaşık 30 dakika geride olan saat, yaklaşık 5 aydır yanlış zaman dilimini gösteriyor. Saatin kesintisiz güç kaynağına bağlı olmaması ve zaman zaman yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle durduğu öğrenildi. Saatlerin son günlerde ise tamamen durduğu görüldü.

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN

Kaynak: DHA

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