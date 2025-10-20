Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı - Son Dakika
20.10.2025 09:49
Arkadaşının evinde kaldıktan sonra kendisinden masraflar istenen genç kız, ''Sinirden elim ayağım titriyor'' notuyla paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların bir kısmı ''Haklı, hayat pahalı'' derken, bazıları videonun etkileşim amacıyla kurgulandığını öne sürdü.

Arkadaşının evinde bir gece konaklayan genç, sabahında kendisinden masrafların istenmesiyle şoke oldu. O anları "Sinirden elim ayağım titriyor" notuyla paylaşan genç kızın videosu kısa sürede viral oldu.

Videonun altına "Haklı kız, hayat zor. Para kolay kazanılmıyor", "Telefonunu da şarj etmiştir. Onu saymamış", "Gerçekseöyle arkadaşlık olur mu?", "Ülkenin son durumu" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bir kesim de etkileşim kasmak için videonun kurgulandığını belirterek "etkileşim dilencileri", "Gerçek olduğunu hiç sanmıyorum", "Etkileşim için ise yazıklar olsun" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Atalay k:
    Ucuz tiyatro 38 1 Yanıtla
  • Mustafa Bulut:
    Bizene Senin akadaşınla aranda ki problem 29 1 Yanıtla
  • 082912aB:
    Son dakika haberi bu...vay amg 19 5 Yanıtla
  • Ender Çetin:
    Tabiki vereceksin yangel yat olmaz 8 7 Yanıtla
  • YoH null:
    boş muahbet 7 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:22
