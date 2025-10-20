Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde bir gece konaklayan genç, sabahında kendisinden masrafların istenmesiyle şoke oldu. O anları "Sinirden elim ayağım titriyor" notuyla paylaşan genç kızın videosu kısa sürede viral oldu.

Videonun altına "Haklı kız, hayat zor. Para kolay kazanılmıyor", "Telefonunu da şarj etmiştir. Onu saymamış", "Gerçekseöyle arkadaşlık olur mu?", "Ülkenin son durumu" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bir kesim de etkileşim kasmak için videonun kurgulandığını belirterek "etkileşim dilencileri", "Gerçek olduğunu hiç sanmıyorum", "Etkileşim için ise yazıklar olsun" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.