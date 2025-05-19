Asi Nehri\'nde Balık Ölümleri

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, Asi Nehri'nin Akdeniz ile buluştuğu noktada balık ölümleri yaşandı. Nehirden denize sürüklenen tatlı su balıkları sahile vurdu.

Lübnan'dan doğup Hatay'ın Samandağ ilçesinden denize dökülen Asi Nehri'nde günlük iklim değişikliği, aşırı kirlilik ve suyu kaplayan su sümbülleri nedeniyle sık sık balık ölümleri yaşanıyor. Özellikle kirlilik ve su sümbülleri nedeniyle oksijen yetersizliği yaşanan nehirde ölen balıklar, Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu Samandağ ilçesinde sahile vurdu. Uzmanlar, su sümbülleriyle birlikte sahile vuran tatlı su balıklarının tüketilmemesi için uyarıda bulundu.