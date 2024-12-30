Astrolog Aysun Koç\'tan 2025 yılı için çarpıcı öngörüler

Yaşam

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com stüdyosunda 2025 yılını değerlendirdi. Türkiye'nin astrolojik haritasına göre önemli olayların yaşanacağına dikkat çeken Koç, halkın iradesinin ön planda olacağı ve liderlik pozisyonlarında değişimlerin yaşanabileceği bir yıl öngördüğünü ifade etti. Ayrıca, 2025'in burçlar üzerindeki etkilerini de aktaran Koç, yıl boyunca farklı grupların öne çıkacağını belirtti.

2025 YILI TÜRKİYE İÇİN DÖNÜŞÜM YILI

Astrolog Aysun Koç, Ankara'nın astrolojik haritasına dayanarak 2025'in Türkiye için köklü değişimlerin yılı olacağını belirtti. "Dördüncü evde yer alan Güneş, vatan ve topraklarımızla ilgili konuların ön planda olacağını gösteriyor" diyen Koç, halkın da bu süreçte kendi hak ve taleplerini güçlü bir şekilde ifade edeceğini vurguladı. Koç, Plüton ve Mars arasındaki karşıtlığın dünya genelinde liderler ve yöneticiler üzerinde baskı oluşturacağını, sağlık sorunları ve lider değişimlerinin 2025'in ana gündemlerinden olabileceğini söyledi.

BURÇLAR İÇİN 2025'İN ŞANSLI DÖNEMLERİ

Aysun Koç, 2025'te burçlar için de farklı etkilerin söz konusu olacağını ifade etti. "Yılın ilk yarısında İkizler, Kova ve Terazi burçları daha şanslı olacak" diyen Koç, ikinci yarıda ise Yengeç, Akrep ve Balık burçlarının yüksek enerji ve şans etkisi alacağını belirtti. Ayrıca, yıl boyunca halkın ve bireylerin kendi içsel güçlerini keşfedeceği, değişimlere adapte olmaları gereken bir dönem olacağını da ekledi.